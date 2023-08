Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Mise en service de la barge de formation itinérante de Perenco

Baptisée la Barge training center « Jean-Robert Ippet-Letembet» en hommage à l'un des anciens cadres de Perenco, décédé en 2020, l'initiative permettra de former 600 Congolais aux métiers pétroliers et gaziers. La barge a été équipée de sorte que les apprenants se sentent comme sur une plateforme pétrolière moderne.

La compagnie franco-britannique peut former les équipes de sa filiale de la République du Congo et ses sous-traitants. Les installations pédagogiques et les formateurs sont transportés sur la barge pouvant accueillir jusqu'à quarante apprenants par jour, soit trente pour les formations de base et dix en formation spécifique. Cette barge de formation mobile dispose, à en croire l'initiateur, de la logistique indispensable à ce type d'exercice.

Inaugurant la barge itinérante le 8 août dernier à Pointe-Noire, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a salué la transition du groupe Perenco vers une vision plus intégrée de sa croissance. « La barge Jean-Robert Ippet-Letembet sera un outil précieux pour le développement des compétences du personnel congolais de Perenco; elle ouvrira la voie à des collaborations formatrices pour le personnel de la Société nationale des pétroles du Congo et du ministère des Hydrocarbures, conformément aux accords établis »,a-t- il ajouté.

Cette barge mobile, a poursuivi le ministre, offrira une opportunité aux collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences et de se perfectionner face aux enjeux technologiques et procéduraux en constante évolution. Les modules de formation sont assurés par une équipe composée des collaborateurs expérimentés de Perenco et d'experts mandatés pour leurs compétences spécifiques.

Les bénéficiaires découvriront les différents domaines liés aux sites pétroliers de Perenco, notamment la vie sur un chantier, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, la maintenance (électricité, mécanique, instrumentation), la production et les opérations sur puits (work-over). Chaque métier dispose de son propre programme, élaboré en fonction des besoins particuliers de Perenco et qui est amené à évoluer selon les besoins de chaque site.

D'après Perenco, la particularité de la barge de formation réside dans son caractère sur mesure, car les enseignements sont conçus en fonction des besoins réels des apprenants grâce à une évaluation continue sur la nouvelle plateforme numérique du groupe, le PeTra. Ils sont améliorés en permanence grâce à leurs retours et aux évolutions internes au sein du groupe. L'ensemble des contenus enseignés est applicable directement sur les sites Perenco.