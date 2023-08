Congo-Kinshasa: Conférence - Le Lualaba, « capitale du béton » du 6 au 9 septembre prochain

Après six éditions réussies depuis sa création, l'Expo-béton 2023 s'invite prochainement dans le Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Ce grand salon du développement des villes se présente aujourd'hui comme l'un des plus grands rendez-vous du développement en République démocratique du Congo (RDC). Fidèle à sa devise, son initiateur et président du comité d'organisation, Jean Bamanisa, a confirmé la tenue de la septième édition dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba à Kolwezi. A 21 jours de l'événement, l'heure est déjà aux derniers réglages.

Il s'agit d'un événement majeur qui se passe dans l'une des provinces les plus riches de la RDC. Issu du démembrement de l'ex-Katanga, le Lualaba a hérité d'au moins 75 % des gisements de la province. Mieux, il est reconnu mondialement comme la capitale du cobalt. En effet, 60 % de ce minerai produit à l'échelle mondiale vient des terres du Lualaba. Alors que vient faire le béton dans une province à vocation minière (NDLR. 80 % des exportations sont constituées du cuivre et du cobalt). La première indication est révélée par l'initiateur lui-même, l'honorable Jean Bamanisa. « C'est d'abord le fruit d'une demande des participants et des autorités du pays », a-t-il dit. Le principe de la rencontre est de susciter une véritable synergie dans les efforts de développement des provinces congolaises. «Nous voulons donner des outils pour que les gouvernants, opérateurs économiques et société civile puissent avoir des instruments d'aménagement des villes », a ajouté Jean Bamanisa.

Le Lualaba s'y prête bien, avec le boom immobilier actuel et les investissements massifs, principalement dans le secteur minier. Ici, nous voyons tout naturellement le cobalt identifié comme un minerai stratégique dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Toutefois, pour la septième édition en préparation, un débat très enflammé s'annonce sur le corridor sud de la RDC - Sadc. A l'origine, sa création dans les années 1996 par le ministère sud-africain des Transports et celui du Commerce a eu pour but principal de répondre au besoin du cadre macro-économique du pays. Au fil du temps, plusieurs protocoles d'accords ont été signés entre le gouvernement RD-congolais et les pays voisins sous forme de coopération économique pour le développement des secteurs-clés du Corridor Sud. Aujourd'hui, la RDC en fait un élément-clé de son intégration économique. Le pays veut jouer le rôle de locomotive dans la mise en place d'une coordination ou autorité du corridor sud entre la République d'Angola, la République de Zambie, la République Unie de Tanzanie, la République de Namibie, la République de Botswana, le Zimbabwe, la Mozambique et l'Afrique du Sud.

Ce défi majeur pour la RDC devra être relevé dès cette prochaine édition. En effet, l'Expo béton RDC 2023 en fait même un point majeur dans ses réflexions. Il s'agit de poser le cadre pour pousser les promoteurs, les législateurs et les décideurs des pays membres du Corridor Sud à transformer cette partie du continent en une zone profitable à tous. On parle concrètement de mettre en place une structure multimodale et un corridor régional de développement. Par ailleurs, il est impérieux par la suite d'en faciliter la fiabilisation.

Comme pour les éditions passées, le programme prévoit des conférences-débats, des ateliers, des présentations et bien entendu du networking. La rédaction des recommandations est également un des moments importants pour baliser l'avenir (procédure du développement du Corridor Sud, programme d'aménagement urbain des villes principales en fonction des besoins du Corridor Sud, identification des projets intégratrices dans la sous-région, etc.). Quant à la participation, plusieurs délégations sont attendues à cet événement. Outre les décideurs politiques des pays impliqués, il y a aussi les entreprises, les institutions publiques, le secteur privé et tant d'autres. On signale la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Vital Kamerhe. Nous y reviendrons.