Angola: L'indice des prix des matériaux de construction s'est établi à 1,2 % en juin

Luanda — L'Indice des prix des matériaux de construction (IPMC) s'est établi à 1,2%, au cours du mois de juin 2023, par rapport au mois de mai, enregistrant une augmentation de 0,1 point de pourcentage, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Au cours de ladite période, le taux de variation annuel de l'IPMC, mai 2023, par rapport à mai 2022, s'est fixé à 9,9 %.

Cependant, en glissement annuel, les groupes de matériaux de construction, bois et contreplaqué et béton prêt à l'emploi ont enregistré les plus fortes hausses de prix, avec 14,8% chacun.

Dans la même période, le sable représentait 14,4 %, la pierre concassée et le marbre, et le verre et la verrerie", pour 13,6 % chacun.

La classe des tuyaux et accessoires en plastique comptait 12,4 %, l'acier 11,6 %, les poutres, solives et lattes 9,6 %, les blocs 8,6 %, les briques 7,5 %.

Autres produits de synthèse avec 6,7%, ciment et liants avec 6,4% et aluminium avec 5,5%.

Cependant, l'acier avec 0,5 point de pourcentage, suivi du béton, fait partie du groupe de matériaux qui a le plus contribué à la variation de l'IPMC, au cours du mois de juin.

L'indice des prix des matériaux de construction est l'indicateur économique qui reflète la variation des prix des principaux matériaux intervenant dans l'activité de construction et de transformation de bâtiments à toutes fins et de promotion immobilière, de génie civil et de travaux de construction spécialisés.