Angola: Le MAPTSS compte plus de 800 mille employés

Luanda — Le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) contrôle 811.991 employés publics, y compris le personnel militaire et paramilitaire, a déclaré mercredi à Luanda la secrétaire d'État à l'Administration publique, Amélia Varela.

Selon la responsable, qui s'exprimait lors de la septième édition du "Briefing" avec les journalistes, 399.820 fonctionnaires appartiennent à l'administration publique civile, dont 47.579 appartiennent à l'administration centrale et 352. 241 à l'administration administration locale.

Quant à la répartition du personnel par régime de carrière de bureau et de direction et direction, Amélia Varela a informé que le régime général compte 92.972 salariés (23,25%), le régime spécial 281.207 (70,33%) et celui de direction et direction avec 25.641 (6,41%).

Le plus grand nombre de fonctionnaires est enregistré dans les secteurs de l'éducation et de la santé, avec une représentativité de l'ordre de 46,3% et 18,1%, respectivement.