Angola: Le MEP prévoit un partenariat privé pour la durabilité du PREI

Luanda — Le ministère de l'Économie et du Plan (MEP) prévoit la mise en place de partenariats public-privé (PPP), pour la durabilité du Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI), en mettant l'accent sur la gestion du marché.

Le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan Santos, s'est encore exprimé, ce mardi, sur l'intérêt des entreprises privées à entrer dans le processus de partenariat public-privé, dans le cadre du Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI).

S'exprimant lors du "briefing traditionnel" de cette institution, Ivan Santos a dit que les personnes intéressées avaient l'intention de gérer et de moderniser les marchés existants, de garantir de meilleures conditions de travail aux utilisateurs, ainsi que de travailler à la construction de nouveaux marchés et à l'ajout de services complémentaires, tels que la construction de restaurants, crèches et parkings.

« Cette nécessité d'un partenariat public-privé est aussi une manière de garantir la pérennité du PREI, car le paradigme du Gouvernement est de laisser le secteur privé relancer l'économie », a-t-il souligné.

Pour le responsable, on ne peut pas envisager les partenariats publics ou privés uniquement en termes de routes, d'infrastructures plus larges, mais aussi dans le véhicule de l'économie que sont les marchés.

Il pense également qu'avec des partenariats dans ce domaine, il sera possible d'avoir plus de marchés et le considère comme un segment rentable en termes d'investissements, à la recherche de meilleures conditions de travail et de plus grands avantages pour ceux qui utilisent les marchés pour faire des affaires.

Le responsable a exprimé sa volonté d'étendre la formalisation à tous les secteurs, laissant les sphères des marchés aux chauffeurs de mototaxi, aux bateaux, à l'agriculture et autres.

Une autre question soulevée concerne l'inclusion financière, compte tenu de l'augmentation des niveaux de bancarisation des agents informels à travers la formalisation.

Ivan Santos a également parlé d'une inspection accrue et a exprimé la nécessité pour le gouvernement d'être plus persistant et plus concentré sur le processus d'inspection, ainsi que de créer le processus de numérisation dans l'ensemble du champ de la formalisation.

"Il est nécessaire d'avoir la numérisation, le monde est très rapide, le processus de numérisation est très avancé et la devise du gouvernement angolais est de ne laisser personne de côté dans le domaine de la numérisation", a-t-il assuré.