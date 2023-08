Angola: Chevron commence à fabriquer des équipements dans le pays

Luanda — Chevron, à travers sa filiale Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), a commencé mardi 15, dans la province de Cuanza Sul, la fabrication de la plate-forme de tête de puits de N'dola Sul.

La fabrication consiste en une interface entre le réservoir souterrain et les installations de surface.

La tête de puits est l'équipement installé au sommet d'un puits de pétrole ou de gaz pour contrôler l'écoulement des fluides et des gaz lors des opérations de forage, de production et de maintenance.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP ce mercredi, le prototype est constitué de vannes couplées à d'autres composants qui permettent l'extraction des ressources et l'injection de divers fluides dans le puits.

Le projet consiste en une plate-forme de tête de puits, avec 12 puits de production et un raccordement à la plate-forme de production et de traitement existante à Mafumeira, où les fluides seront traités et exportés vers le système de transport de pétrole et de gaz du bloc 0.

Dans cette phase initiale de l'usine de tête de puits, informe la note, plus de 800 emplois ont été créés dans la communauté locale.

L'ensemble du projet se traduira par une production supplémentaire de pétrole et de gaz qui sera acheminée vers le terminal de Malongo à Cabinda et vers l'usine Angola LNG de Soyo, dans la province de Zaire.

N'dola Sul met en valeur la capacité de CABGOC à développer de nouveaux champs dans le bloc 0, tout en développant les ressources humaines et les capacités de service du pays.

Lors de l'inauguration, outre la présence du directeur général du CABGOC, Billy Lacobie, il y avait également le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et le gouverneur de la province de Cuanza Sul, Job Capapinha.

Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), en tant qu'opérateur, détient une participation de 39,2 % dans le bloc 0, avec Sonangol EP (participation active de 41 %), TotalEnergies (10 %) et Azule Energy (9,8 %).

La société Américaine Chevron produit du pétrole brut et du gaz naturel, fabrique du carburant pour les moyens de transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et des additifs et développe des technologies qui améliorent les affaires et l'industrie.