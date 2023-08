Tunisie: EGSGafsa - Un mercato controversé !

Le club gafsien, qui a fait son retour tant attendu en Ligue 1, suscite à la fois l'excitation et l'appréhension parmi les supporters qui expriment des réserves quant aux choix opérés dans les recrutements.

La nouvelle vague des joueurs recrutés à Gafsa a suscité des doutes quant à leurs capacités à s'imposer dans une ligue aussi compétitive et exigeante.

Les fans sont en proie à l'inquiétude, craignant que ces recrues ne soient pas à la hauteur du défi qui les attend. Avec toutefois l'espoir de les voir réussir. Le début de la saison sera scruté avec attention. EGSG cherche à relever ce défi majeur et à se faire une place parmi l'élite du football tunisien, mais malgré un recrutement massif de nouveaux joueurs, le coach se retrouve confronté à une situation complexe : le onze type de son équipe demeure une énigme. Dans les milieux proches du club, on attend avec impatience de voir comment le coach va intégrer les nouvelles recrues.

Matchs amicaux, le jour et la nuit.

Avec cette vague d'arrivants, les nombreuses options disponibles dans chaque poste ont entraîné des débats internes et des essais variés lors des matchs amicaux et des séances d'entraînement. Une défaite face au CSS (3-0), une victoire aux dépens de l'ASM (2-0) et un nul blanc face à l'AS Soliman. El Gawafel dispute aujourd'hui son 4e match amical face à l'USM, avec l'éventualité de croiser le fer avec le même adversaire samedi prochain (les deux clubs étant exempts à la première journée).

De ces matchs amicaux, se dégage un enseignement de taille. L'équipe souffre d'un fond de jeu et de l'absence d'une pointure offensive. Pour le staff technique, la compétition intense pour une place dans le onze de départ est un signe positif de la richesse de l'effectif, mais cela ralentit le processus de prise de décision. Mais, comme le facteur temps urge, le club se trouve face à cet impératif de définir les contours de sa formation type. Certes, le premier match est programmé pour le début du mois de septembre face à l'ESS, mais il est nécessaire de trouver, au plus vite, la bonne composition.

Par ailleurs, les essais se poursuivent avec des joueurs désireux d'endosser le maillot jaune et vert. Le dernier candidat est Mansour Mraihi (ex-ESZ), formé au COT au poste d'ailier gauche. En parcourant le profil des arrivants, c'est le compartiment offensif qui semble souffrir de certaines carences. C'est là que le bât blesse. En effet, les attaquants ne sont pas nombreux et les responsables se démènent pour trouver de bons éléments. L'ex-Etoilé Godspower Anifiok vient d'être enrôlé, alors que le Nigérian Mohamed Driss, âgé de 20 ans, continue à se soumettre aux test d'usage. Il débarque de l'équipe réserviste de l'OM.

Un autre attaquant a signé pour le club gafsien. Il s'agit de l'international U21, Yahia Hassan (ex-AS Rejich).

Moseamedi, un choix erroné.

L'attaquant sud-africain Judas Moseamedi, qui a déjà signé pour le club gafsien, et qui fut accueilli en conquérant, vient d'être prié de quitter sur ordre du staff technique. Motif évoqué, il est limité techniquement et physiquement ( ?!).

Horchani, le retour

Les efforts de bons offices, déployés par les proches du club, ont fini par convaincre les responsables de répondre aux exigences de leur pépite. L'international junior Horchani vient de rallier le groupe après avoir paraphé un bail jusqu'en 2026. Ce come back a fait un récalcitrant opérant dans le même poste. Il s'agit de l'ex-Etoilé Bilel Mganem. Refusant le statut de doublure, il est sur le point de rebrousser chemin.

Stade de Gafsa, la poisse..

Après une deuxième visite, la commission d'homologation a refusé d'octroyer la permission au stade Mohamed Rouached pour abriter les matchs du club gafsien. Les responsables municipaux semblent profiter d'une léthargie qui fait peur aux tifosis gafsiens. Les alentours du stade et les arbres qui surplombent le terrain sont à l'origine de ce refus. Le hic, c'est que le conseil municipal se trouve dans l'obligation d'attendre l'aval de l'administration forestière pour déboiser les lieux indiqués.

Les supporters gafsiens ne savent plus à quel saint se vouer, ils s'accrochent à une bouée de sauvetage. EGSG est exempt pour la première journée, alors qu'une poignée de supporters s'apprêtent à se déployer pour accomplir les travaux signalés par la commission d'homologation....