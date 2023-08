Angola: Football - Tundavala prêt pour les éliminatoires de la CAF

Lubango (Angola) — Le Stade Tundavala, à Lubango, est prêt à accueillir, dimanche prochain, deux matchs consécutifs pour l'accès à la phase de poules de la Ligue Africaine des Champions (LCA) et à la « Coupe Nelson Mandela », qui impliqueront le Primeiro d'Agosto et l'Académica de Lobito.

Le premier match aura lieu à 15 heures et opposera le Primeiro d'Agosto à l'AS Vita Club de Kinshasa, de la RDC. Le second est prévu à 19h et opposera Académica de Lobito à La Passe des îles Seyxchelles.

Selon le directeur technique de l'Association provinciale de football (APF), à Huíla, Chara Sicato, les conditions pour que le match ait lieu ont été créées, car elles ont été notifiées à temps par Primeiro d'Agosto, saluant la reconnaissance de la compétence de l'Association.

« L'APF, dans le cadre de ses attributions, met tout en oeuvre pour assurer le bon déroulement des deux matchs, comme prévu par la CAF, puisque les conditions techniques et administratives ont déjà été préparées, dans le cadre des inspections qui ont été réalisées cette année par des techniciens de l'instance dirigeante du football sur le continent », a déclaré la source.

Les équipes angolaises arrivent ce mercredi, à Lubango. Les deux équipes utiliseront le stade Lubango, en raison des travaux en cours au stade 11 de Novembro (Luanda) et de l'impraticabilité du Buraco et de l'Ombaka, à Benguela.

Le stade Tundavala, construit dans le cadre de la CAN, en 2010, a la capacité d'accueillir 21 mille 15 spectateurs, et bénéficie depuis un an de travaux de restauration, qui ont permis le retour de la qualité du gazon et la restauration complète des vestiaires.