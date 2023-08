Gambie: Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) enregistre une recette de 133 millions de dalasis en 6 mois

Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID), responsable de la protection des frontières du pays et du maintien d'une circulation fluide des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a accompli une véritable prouesse.

Elle a en effet procédé à la récolte de 133 millions de dalasis de recettes, et ce, en l'espace de six mois.

Ce fait sans précédent a été révélé lors d'une conférence de presse vendredi. C'est la première fois dans l'histoire que le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) procède à la mobilisation d'un tel montant en 6 mois.

Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) devrait normalement excéder son objectif annuel de 150 millions de dalasis.

Cependant, malgré le montant élevé des recettes mobilisées en l'espace de huit mois, les responsables du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) affirment que l'allocation budgétaire limitée ainsi que le manque de mobilité et d'espace de bureau sont un défi constant.

Les fonctionnaires du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) ont déclaré que la récolte de cette importante recette est le résultat de la politique de tolérance zéro du haut commandement à l'égard de la corruption et des malversations financières, de la mise en oeuvre de stratégies conformes aux normes internationales, de l'établissement d'un mécanisme rigoureux d'audit et de supervision, et de la mise à disposition de leurs services à la population.

« Cette remarquable performance du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) au cours des premier et deuxième trimestres démontre la capacité du département à générer des fonds substantiels, » déclare Mr Seedy Touray, directeur général du Département de l'Immigration de la Gambie (GID). « Tandis que le premier trimestre a été marqué par une mobilisation de revenus louable, le deuxième trimestre a connu une augmentation significative ; cela indique une croissance et une amélioration de la performance financière. »

Poursuivant son analyse sur les facteurs qui ont conduit à l'augmentation du montant de la collecte des recettes au cours du deuxième trimestre, il a déclaré que « les déplacements des populations, les politiques d'immigration plus strictes et la mise en oeuvre de nouvelles stratégies pourraient avoir contribué aux nuances constatées. »

Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID), a ajouté Mr Touray, s'est fixé pour objectif de générer 76 millions de dalasis grâce à ses activités au cours de la période visée. « Cependant, à la fin du premier semestre de l'année 2023, 133 millions de dollars ont été perçus. »

Selon Mr Touray, la performance sans précédent du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) en matière de mobilisation de recettes représente un écart positif de 57 millions de dalasis, soit une augmentation de 75,65 % par rapport aux recettes prévues pour le semestre.

« Il s'agit d'un accomplissement remarquable. Ces recettes reflètent l'efficacité du département dans la mise en oeuvre des politiques d'immigration, l'adhésion du personnel aux lois et règles et la facilitation des mécanismes d'immigration légale. La collecte d'un montant de recettes aussi substantiel souligne l'engagement du département à remplir son mandat et sa contribution à la croissance économique du pays, » a-t-il affirmé.

Pour sa part, Mr Ebrima Mboob, directeur administratif du Département de l'Immigration de la Gambie (GID), a déclaré : « Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a réalisé cette prouesse grâce à la détermination et à la dévotion du haut commandement et de nos officiers dans tout le pays. Nos objectifs visent également à complémenter les efforts du gouvernement en matière de mobilisation des recettes en vue d'apporter notre contribution au développement national. »

« Outre notre principale responsabilité, qui consiste à garantir la sécurité des frontières du pays et la fluidité de la circulation des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, nous procédons également à la récolte des recettes pour le gouvernement. Nous voulons aider le gouvernement à atteindre les objectifs du Plan de Développement National (PDN). Pour en revenir à notre responsabilité, nous travaillons également avec nos partenaires et d'autres services de sécurité en vue de réaliser le programme de Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) du Président. »

Depuis la nomination de Mr Touray à la tête du département de l'immigration, a-t-il déclaré, le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a entrepris une série de réformes qui a abouti à la mise en place de mécanismes et stratégies conformes aux meilleures pratiques. « Je vous assure que cette performance exceptionnelle est le résultat d'un leadership dynamique, d'un travail d'équipe au bureau et du renforcement des capacités du personnel afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. »

« Présentement, nous nous sommes fixés 10 objectifs que nous nous évertuons à atteindre, dont le principal est de poursuivre le renforcement des capacités de notre personnel, en particulier dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)», a-t-il déclaré. « Nous voulons procéder aussi vite que possible à la digitalisation de notre système de paiement. A cet effet, une trentaine de nos agents suivent actuellement une formation sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), entre autres. »

Selon Mr Mboob, le directeur administratif, une allocation budgétaire et infrastructure inadéquates représentent un défi pour le département.

L'officier en chef Karalang Jarju, responsable des statistiques au Département de l'Immigration de la Gambie (GID), a déclaré : « Sensibiliser les populations à la régularisation de leur situation permet également d'obtenir d'excellents résultats en termes de mobilisation de recettes. »

« Nous veillons également à assurer la supervision de toutes nos stations à travers le pays afin de garantir que les paiements reçus sont versés sur nos comptes immédiatement après la collecte. Le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a également ouvert un nouveau poste frontalier à Tabanding, dans le sud de la Région de Central River (CRR), afin de garantir la sécurité de nos frontières et la récolte des recettes.

Il a déclaré qu'en dépit de l'augmentation des taxes, entre autres, il était optimiste quant à la capacité du département à mobiliser les 17 millions restants sur les 150 millions de dalasis que le gouvernement s'est fixé comme objectif annuel. « Nous veillons également à créer de nouveaux centres d'émission, à accroitre nos efforts de sensibilisation et à déplacer certains des centres du siège, et ce, afin de les rapprocher des populations. Soyez assurés que nous sommes sur la bonne voie et que nous atteindrons certainement l'objectif de recettes du gouvernement. »

