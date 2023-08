Congo-Kinshasa: En marge de la 76è fête nationale indienne - Dhruv Mittal réitère l'engagement de l'Inde à accompagner les efforts de la RDC en faveur de la paix dans l'Est

"Je voudrais réitérer l'engagement de l'Inde à être un partenaire fiable de la RDC dans son parcours pour le développement. Je voudrais également réitérer l'attachement de l'Inde à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, et nous appelons tous les Groupes Armés à déposer les armes sans condition et à se retirer des territoires occupés", a déclaré Dhruv Mittal, Chargé d'Affaires indien, lors de son discours prononcé hier, mardi 15 août 2023, à Fleuve Congo Hotel, à l'occasion de la célébration du 76è anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Devant des officiels congolais dont le Vice-ministre de la sécurité nationale, M. Samy Adubango et le secrétaire général aux affaires étrangères, le Chargé d'Affaires indien a rassuré que son pays appuie les efforts bilatéraux et régionaux en faveur de la paix déployés dans le cadre du processus de paix de Luanda et des consultations de Nairobi. «Nous croyons fermement que les pourparlers et la diplomatie sont les voies à suivre pour trouver une solution à long terme aux problèmes de sécurité dans l'est de la RDC», a-t-il signifié. Ci-après, la version française du discours de la Fête Nationale indienne prononcé hier, à Fleuve Congo Hotel, à Kinshasa, par Mr. Dhruv Mittal, Chargé d'Affaires par intérim.

Embassy of India

%

Kinshasa

Version Française du discours de la Fête Nationale par Mr. Dhruv Mittal, Chargé d'Affaires par intérim

Salutations à toutes et tous

J'aimerais commencer par vous remercier tous de vous être joints à l'Ambassade pour célébrer les 76 ans de l'Indépendance de l'Inde. Je tiens également à remercier tous nos sponsors pour leur aimable contribution à cet événement.

Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis honoré, étant donné que c'est ma première mission en tant que diplomate, d'être parmi une telle présence Auguste.

C'est un moment d'immense joie pour moi de souhaiter, d'abord et avant tout, à tous les Indiens présents ici un très joyeux Jour de l'Indépendance. Parce que, en fin de compte, la liberté de l'Inde a été gagnée par le peuple Indien. Ceux qui ont maintenu cette liberté au cours des 76 dernières années sont le peuple de l'Inde, et ceux qui façonneront son avenir sont aussi le peuple de l'Inde.

Excellences, Mesdames et Messieurs, dans les premières heures de notre indépendance, notre premier Premier Ministre, Pandit Jawaharlal Nehru, a prononcé un célèbre discours connu sous le nom de « rendez- vous amoureux de l'Inde avec le destin».

Il a dit, et je cite: « Un moment arrive, qui n'arrive que rarement dans l'histoire, où nous passons de l'ancien au nouveau, où une ère se termine, et où l'âme d'une nation, longtemps réprimée, arrive à s'exprimer ».

Il a également déclaré: « La réalisation que nous célébrons aujourd'hui n'est qu'une étape, une ouverture d'opportunité, vers les plus grands triomphes et réalisations qui nous attendent. Sommes-nous assez courageux et assez sages pour saisir cette opportunité et accepter le défi de l'avenir?

Les Fêtes Nationales sont des occasions de célébrations, mais aussi des occasions de faire le point. Où nous avons commencé en 1947, ou en sommes-nous et ce qui reste à faire.

Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous avez peut-être tous une idée que l'Inde est une nation incroyablement diversifiée. Elle abrite toutes les grandes religions du monde. Plus de 120 langues différentes et des milliers de dialectes différents sont parlés dans la vie quotidienne. A mon avis, garder une nation de 1,4 milliard d'habitants unie, tout en célébrant sa diversité, est la plus grande réalisation de l'expérience d'édification de la nation que nous avons commencée il y a 76 ans.

L'Inde était un pays désespérément pauvre à l'indépendance. Mais elle s'est élevée pour devenir la 5ème plus grande économie du monde et celle qui connait la croissance la plus rapide, avec un PIB de plus de 3750 milliards de dollars américains. Depuis l'Indépendance, l'espérance de vie a augmenté de plus de 100% et nous avons aujourd'hui un système de santé mondialement reconnu. Nous avons été le 2ème pays à administrer plus de 2 milliards de doses de vaccin contre la COVID-19. Notre taux d'alphabétisation a quadruplé depuis l'Indépendance, et nous avons atteint l'électrification rurale à 100% Il y a 5 ans.

Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Inde est une puissance nucléaire responsable et une nation spatiale. Non seulement nous avons atteint la lune, mais aussi Mars, devenant seulement la 4ème nation à le faire. Il y a six ans, l'Inde a établi le record en lançant 104 satellites en un seul lancement, dont plus de 90 étaient des satellites étrangers. Au moment où nous parlons, notre 3ème mission lunaire Chandrayaan-3 est entrée dans l'orbite de la lune, et si tout se passe bien, l'inde pourrait devenir le 1er pays à poser un atterrisseur et un rover sur le pôle Sud de la lune.

Mes amis, J'ai élaboré certaines de nos réalisations, mais je le fais avec humilité. L'Inde reconnait qu'il reste encore beaucoup à faire et qu'il n'y a pas lieu de se reposer sur ses lauriers. L'année dernière, notre Premier Ministre a appelé à ce que les 25 prochaines années soient «Amrit Kaal» ou l'âge d'or pour l'Inde et notre objectif est de devenir un «pays développé» à 100 ans de notre Indépendance.

Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Inde SE PRÉSENTE aujourd'hui comme une nation respectée et responsable au sein de la communauté internationale. La nourriture, le cinéma et la danse indiens sont connus et célébrés dans le monde entier. Les systèmes indiens de médecine, tels que le YOGA, sont pratiqués partout dans le monde.

L'inde est considérée comme un partenaire important par toutes les grandes puissances du monde et le mérite en revient à nos gouvernements successifs, qui ont adopté «l'autonomie stratégique » comme pierre angulaire de la politique étrangère indienne, tout en étant enracinés dans notre ancienne philosophie de «Vasudhev Kutumbakam» qui signifie «le monde est une famille».

-L'Inde a été la meneuse la plus bruyante de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes une voix de premier plan dans les forums multilatéraux, et nous avons particulièrement défendu les intérêts des pays du Sud. Qu'il s'agisse d'anticolonialisme, d'antiracisme dans les années 50 et 60, ou des enjeux contemporains du changement climatique, de la sécurité alimentaire et énergétique, la coopération Sud-Sud a été un piller essentiel de notre politique étrangère.

L'Inde est également un chef de file dans la promotion de réformes dans les institutions mondiales de gouvernance, en particulier le Conseil de Sécurité des Nations Unies. A maintes reprises, nous avons vu leur échec à résoudre les problèmes mondiaux. Nous pouvons parler du conflit russo-ukrainien ou du terrorisme ou de bien d'autres questions. L'Inde est fermement convaincue que ces institutions doivent refléter l'ordre mondial contemporain et être plus représentatives des intérêts des pays du Sud, y compris le continent africain.

Cette année, l'Inde assure la présidence du G20, et il s'agit d'une occasion unique d'aider à façonner le discours mondial dans la bonne direction. Je voudrais réitérer le soutien de l'Inde à l'inclusion de l'Union Africaine au G20.

Excellences, Mesdames et Messieurs, J'aimerais également mentionner brièvement certaines des principales réalisations de la dernière année dans notre relation bilatérale avec la République Démocratique du Congo (RDC).

Nos Ministres de la Défense se sont rencontrés et ont eu des discussions fructueuses en octobre 2022. Nous avons récemment vu le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie Nationale, Son Excellence Mr. Vital Kamerhe, conduire une délégation en Inde pour le Conclave de la CII Exim Bank.

Des progrès significatifs ont été accomplis vers l'achèvement du projet hydroélectrique de Kakobola dans la province du Kwilu, et nous sommes convaincus qu'il sera achevé d'ici la fin de l'exercice en cours et qu'il apportera l'approvisionnement en électricité et en eau dans la région.

Plus important encore, le Gouvernement Indien a également annoncé un financement supplémentaire de 200 millions de dollars américains pour l'achèvement du projet hydroélectrique de Katende dans la région du Grand Kasaï. L'inde comprend l'importance de ce projet pour la République Démocratique du Congo, et nous sommes convaincus que le projet commencera très bientôt.

Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients des immenses défis auxquels la RDC est confrontée pour aller de l'avant.

Je voudrais réitérer l'engagement de l'Inde à être un partenaire fiable de la RDC dans son parcours pour le développement. Je voudrais également réitérer l'attachement de l'Inde à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, et nous appelons tous les Groupes Armés à déposer les armes sans condition et à se retirer des territoires occupés.

L'Inde appuie les efforts bilatéraux et régionaux en faveur de la paix déployés dans le cadre du processus de paix de Luanda et des consultations de Nairobi. Nous croyons fermement que les pourparlers et la diplomatie sont les voies à suivre pour trouver une solution à long terme aux problèmes de sécurité dans l'est de la RDC.

Bien que les défis soient là, il y a aussi des raisons d'espérer. La RDC est l'une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique. Sous le leadership efficace de S.E. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons constaté un fort désir du Gouvernement Congolais pour des réformes institutionnelles, de réduction de la corruption et d'amélioration de la gouvernance. Et nous sommes convaincus que le peuple congolais et le Gouvernement surmonteront ensemble ces défis et en sortiront encore plus forts et unis.

Merci ; Mesdames et Messieurs, pour votre aimable attention, et pour m'avoir écouté patiemment.

Vive la République Démocratique du Congo