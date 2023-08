Congo-Kinshasa: Seuil de recevabilité à la députation nationale, CENI - Voici la liste de partis et regroupements politiques retenus et non retenus !

Fini le suspense. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de jeter les bases solides pour des élections de décembre 2023 en République Démocratique du Congo. Le Président Denis Kadima Kazadi a rendu publique, vendredi 11 août 2023, en la salle Abbé Apollinaire Malu Malu, la liste provisoire de candidatures déclarées recevables et irrecevables des députés nationaux en présence de l'ensemble des membres du bureau et de la plénière de l'institution. Sur un total de 28. 791 candidatures reçues, 24. 295 ont été déclarées conformes dont 23. 653 recevables, 642 irrecevables et 4 496 non conformes. Au nombre de candidatures recevables, 19. 698 hommes (soit 83%) et 3. 955 femmes (17%).

En effet, parmi ces candidatures on dénombre 155 indépendants, 3 785 présentées par les partis et 19 713 émanant des regroupements politiques. Celles déclarées irrecevables en raison de candidatures multiples et/ou non conformes aux conditions d'éligibilité, en application des dispositions de l'article 102 de la Constitution ainsi que 9, 10, 15, 21 alinéa 1, point 1, 3 et 4 ainsi que 22 alinéa 1, point 3 de la Loi électorale. Il est rappelé aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire.

Du 11 au 28 août 2023 : Dépôt et traitement des recours en contestation des listes de candidatures. Du 29 au 31 août : Notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 1er au septembre : Prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 5 septembre : Publication par la CENI des listes définitives des candidats députés nationaux.

Les listes provisoires des candidats députés nationaux sont affichées aux Secrétariats Exécutifs Provinciaux et aux Antennes et également disponibles sur le site web www.ceni.cd

Conformément aux dispositions légales, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine.