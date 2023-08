Congo-Kinshasa: Salomon Kalonda - Ensemble pour la République nie tout rapprochement avec le criminel Omari Mussa

Ensemble pour la République apporte des éclaircissements autour du dossier Omari Mussa, présumé kidnappeur dans la province de Maniema. Comme pour répondre aux propos du Gouverneur ai de Maniema, Ensemble précise que Salomon Kalonda n'a aucun lien avec ce kidnappeur. Dans un communiqué publié samedi dernier, ce parti politique rejette toutes les accusations faites contre le conseiller principal de Moïse Katumbi et qualifient ces affirmations de montage.

Le parti confirme que contrairement aux affirmations du gouverneur ai de la province, Salomon Kalonda n'est ni de prêt ni de loin impliqué dans l'affaire et pense que ce dossier est une "machination". «Nous avons suivi comme vous et toute la population, ce vendredi 11/08/2023 par voie d'ondes, via la Radio Télévision Evangélique Phare, RTEP en sigle, le Gouverneur ai de Province alléguer sans détour que le sieur OMARI MUSSA arrêté à Kampene aurait un quelconque lien avec Monsieur Salomon SK DELLA voulant insinuer par là que ce dernier entretiendrait un réseau de Kidnappeurs et justifier la fermeture jalouse des écrans géants qui occupent les jeunes pendant les vacances et tout le reste de la population. Il pousse son montage loin en affirmant, je cite : ce canot identifié comme le canot rapide d'un politicien qui est aux arrêts à Kinshasa à cause de cette complicité criminelle dans ce pays", fin de citation.

Nous tenons à vous dire que Monsieur SALOMON n'est nullement un criminel et il ne le sera jamais. C'est une personnalité éprise de paix et acteur de développement comme tout le monde le connait si bien. Son arrestation n'est que arbitraire et politique, car à ce jour ses bourreaux continuent à tâtonner, sur le motif de son accusation. Tantôt coup d'Etat, tantôt complicité avec des généraux étrangers et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui on voudrait le mêler, sans honte, à un réseau de kidnappeurs. C'est ridicule, scandaleux et rigolo. Honte à eux », précise le communiqué.

Ensemble renseigne que Monsieur OMARI MUSSA, présenté comme kidnappeur "n'a aucun rapport avec cette embarcation. Il est gardien du canot rapide se trouvant non loin de celui de Salomon. Le gestionnaire et gardien du canot de Monsieur Salomon à chaque fois qu'il est au port, c'est Monsieur PAPY LUKONGO que nous avons le plaisir de vous présenter ici... Monsieur Salomon SK DELLA n'est nullement impliqué dans ce montage de bas étage".