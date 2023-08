Congo-Kinshasa: Journée Internationale de la jeunesse - Les Congolais appelés à valoriser les métiers pour leur épanouissement

La première édition de «LABORIA FORUM » a eu lieu vendredi 11 août dernier sous le thème « Promouvoir l'autonomisation de la jeunesse par la valorisation des métiers ». Une initiative de Rosiane Kabangu en sa qualité de représentante de la jeunesse de la République Démocratique du Congo au COMESA (Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe). Elle a donné le « go » de cette journée qui a coïncidé avec la Journée Internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. La jeunesse congolaise était conviée à promouvoir les activités de formation et l'entrepreneuriat pour se rendre utile à la société en vue de créer sa propre richesse. Avec l'avènement du numérique dans tous les secteurs de la vie, la concurrence est rude.

Le professeur AL Kitenge, expert de la gestion de grands changements économiques et de la communication stratégique des entreprises et organisations, a présenté des objectifs pour que les jeunes congolais comprennent que c'est possible de saisir des opportunités dans son pays et de sortir de la pauvreté par la formation des spécialistes et en mettant en oeuvre toutes ses compétences.

Pour Luron-Gédéon MOMBENGA CEO Orator school, coach-formateur en art oratoire éloquence, les jeunes congolais ont été instruit à la prise de parole en public, sur l'importance de la formation en art oratoire qui se base sur 10 modules qui sont : les généralités sur l'art oratoire, les fondamentaux de l'art oratoire, la gestion de la peur de parler en public, de la voix, de la gestuelle et de la posture, la psychologie de l'orateur et l'interaction avec le public, le discours, l'art de communiquer efficacement, la gestion du temps dans la prise de parole en public, la diction et l'improvisation, les figures de styles et enfin, éthique et déontologie de l'orateur.

%

La secrétaire exécutive de LABORIA groupe a expliqué, pour sa part, la quintessence de cette activité en ces termes : « Nous sommes partis d'un constat qui n'est rien d'autre que le chômage. Des années passent, nous assistons à une scène lamentable. Nous avons identifié le chômage comme étant un fléau le plus craint qui nous touche à coeur ».

Laboria forum par le canal de Rosiane Kabangu, a ainsi suggéré au gouvernement de mener un grand plaidoyer afin de pérenniser cette initiative qui a pour ambition de déboucher au lancement du premier numéro du magazine Laboria afin de plébisciter les jeunes qui sont dans des métiers, conformément à l'un des axes stratégiques de la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, visant à promouvoir la croissance économique durable .