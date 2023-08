Congo-Kinshasa: LAU - Daniel Kawata Aji satisfait de la réussite des assises

"Université et la politique pour une Gouvernance stratégique du développement" était le thème central retenu pour la première édition des premières journées scientifiques organisée par leadership Academia University, LAU. A cet effet, Daniel Kawata Aji, recteur et promoteur de l'université s'est dit satisfait de la réussite de ces assises et reconnais que beaucoup reste à faire. Cette rencontre tenue du jeudi 10 au vendredi 11 août 2023 dans la salle polyvalente de la paroisse Notre Dame de Fatima dans la commune de la Gombe, a connu la participation de plusieurs professeurs d'universités et étudiants de cette Alma mater.

L'objectif de ce genre d'activité est, selon le recteur, celle de "créer la culture scientifique auprès des étudiants en vue de les habituer aux séminaires et autres ateliers de formation qui se tiennent en dehors de leurs lieux des cours". Mais également "créer un système de complémentarité par rapport aux cours qui se donnent, ainsi, les étudiants ont l'occasion de discuter avec le monde extérieur", a-t-il ajouté, « car, étant donné que nous sommes une institution de recherche, nous devons avancer dans notre manière de trouver des voies et manières pour apporter notre contribution à la science ».

Le recteur a fait comprendre que « c'est un sentiment d'accomplissement qui nous anime parce que c'est les premières journées scientifiques que nous avons organisées dans notre jeune université et à voir l'engouement des étudiants, les sujets développés et tous les échanges que nous avons eus, nous sommes satisfaits », a-t-il renchéri.

Laddy Lombo Sedzo, Secrétaire général à la recherche de l'université, a, de son côté, laissé entendre que l'éthique et la bonne gouvernance demeurent la base d'un développement durable et inclusif pour l'émergence de la République Démocratique du Congo dans tous les secteurs de la vie et surtout dans la politique.

Il a souligné également que comme lieu de production et d'acquisition du savoir, de formation des élites et de promotion de la culture, l'université a un rôle essentiel à jouer dans la formation d'une élite responsable capable de relever le défi du développement durable et inclusif d'une nation. «L'université a besoin d'un partenariat solide et constructif avec des acteurs politiques qui sont les garants de la vision, des orientations et des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs communs», soutient-t-il.

Pour lui, l'organisation de ces journées scientifiques par son alma mater, constitue la création d'un espace de dialogue, de réflexion et de proposition entre les universitaires et les décideurs politiques. Ceci afin d'identifier les défis, les opportunités et les pistes d'actions pour une gouvernance efficace et participative au service du développement durable de la RDC.

Par ailleurs, le thème choisi pour ces deux jours de ces assises s'est inscrit en ligne droite de l'objectif quatre des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 adoptés en 2015 par l'ensemble des membres de l'ONU qui vise à garantir l'accès à tous et à toutes à une éducation de qualité.

Il faut noter que plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de ses deux journées. Il s'agit notamment de la philosophie verte et management come socle de la bonne gouvernance ; apport de la justice dans l'édification d'un état de droit comme outil de bonne gouvernance politique de la société ;... Une cérémonie de remise de diplôme de mérite a ainsi sanctionné la clôture de ses journées scientifiques.