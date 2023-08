Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'ECC invite et exhorte les acteurs politiques, Majorité et Opposition, à privilégier l'intérêt supérieur de la RDC

Rév. Dr. André-Gédéon BOKUNDOA-bo-LIKABE, Président National

Déclaration de la 19ème session ordinaire du synode national de l'Eglise du Christ au Congo sur la situation sociopolitique

Nous, délégués du Synode National, Organe suprême de l'Eglise du Christ au Congo, réunis en 19ème Session ordinaire et élective, à Kinshasa en la Cathédrale du Premier Centenaire Protestant du 06 au 13 août 2023, sous le thème « le Réveil de l'Eglise dans une société en crise » (Ephésiens 5, 14),

· Vu la Constitution de l'Eglise du Christ au Congo, telle que révisée et complétée à ce jour, spécialement les articles 12,13,14,15,16,17, 18 et 19 relatifs à l'organe, aux attributions, à la composition et aux sessions du Synode National ;

· Déterminés à défendre notre identité protestante basée sur les valeurs cardinales : Sola scriptura, Sola fidei, Sola gracia et Solus Christus (Seules les Ecritures, seule la Foi, seule la Grâce et seul Christ) (Romains 1, 17) ;

· Fidèles à accomplir les quatre axes de la Mission de l'Eglise du Christ au Congo, notamment Evangélisatrice, Diaconale, Educationnelle et Prophétique, conformément à l'article 5 de sa Constitution ;

· Mus par le souci de traduire en actions notre vision qui vise la promotion de l'unité nationale, la dignité humaine, le développement, la formation de l'élite intellectuelle et l'Etat de droit en République Démocratique du Congo (RDC) ;

· Rendant grâce à Dieu pour avoir rendu possible la tenue de ce Synode National ordinaire et électif ;

· Remerciant les autorités politico-administratives, particulièrement le Président de la République, Chef de l'Etat, d'avoir facilité l'organisation matérielle et logistique de ces assises ;

· Remerciant également toute personne de bonne foi ayant contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de la présente session ;

· Préoccupés par l'agression rwandaise sous couvert du M23 et l'insécurité causée par d'autres groupes armés incontrôlés imposés injustement à nos frères et soeurs à Bunagana, Rutshuru, Masisi, Beni, Butembo, Ituri et Kwamouth ;

· Préoccupés par l'environnement sécuritaire et politique actuel à l'approche des élections de Décembre 2023 ;

· Conscients du fait que notre Mission prophétique consiste à dénoncer, à soutenir et à proposer des solutions idoines de sortie de crise dans notre Pays ; · Conscients de notre responsabilité de contribuer, de manière objective et professionnelle, au processus électoral de 2023 qui se veut crédible, transparent, inclusif et apaisé ;

· Considérant le partenariat privilégié développé ces dernières années au niveau : étatique, oecuménique et diplomatique ; Devant Dieu, la Nation et son Peuple :

I. Sur le plan sécuritaire et humanitaire

· Encourageons le Gouvernement de la République à continuer à renforcer les capacités logistiques et tactiques de nos forces armées en vue de restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national ;

· Encourageons le Gouvernement de la République avec l'appui des partenaires à multiplier d'une part, les efforts pour assurer une prise en charge humanitaire adéquate aux populations déplacées et des familles sinistrées et, d'autre part, à créer les conditions favorisant le retour des déplacés dans leur milieu d'origine ;

· Encourageons le Gouvernement et le Parlement à faire avancer l'agenda de la mise en oeuvre effective de la justice transitionnelle en RDC ;

· Exhortons le Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour réussir la Table ronde sur l'état de siège prévue du 14 au 16 août 2023, aux fins d'atteindre les résultats escomptés ;

· Interpellons la Communauté internationale et, partant, le Conseil de sécurité des Nations-Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, les Organisations sous-régionales et d'autres Etats amis de considérer la gravité des crimes de masse perpétrés contre les paisibles populations inoffensives et à prendre des sanctions sévères contre leurs auteurs ;

· Appelons le Peuple congolais à rester mobilisé à défendre l'intégrité de notre territoire et à empêcher toute tentative de balkanisation de notre riche et beau Pays ;

· Annonçons que le Département de la diaconie de l'Eglise du Christ au Congo mettra en oeuvre, en collaboration avec nos partenaires, un nouveau projet-programme d'encadrement et des actions humanitaires en faveur des populations déplacées, déracinées et sinistrées ;

II. Sur le plan socio-économique

· Exhortons le Gouvernement à renforcer le contrôle des mécanismes de mobilisation des recettes et de rationalisation des dépenses aux fins d'assurer une bonne gouvernance ;

· Interpellons le Gouvernement à réévaluer son agenda sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics qui figurent parmi les causes favorisant la pauvreté de la population ;

· Demandons au Gouvernement de maitriser l'inflation monétaire afin d'épargner la population de ses effets pervers ;

· Attirons l'attention du Gouvernement sur plusieurs cas d'esclavage moderne qui s'installent dans certaines entreprises publiques et privées, particulièrement dans les entreprises ou sociétés d'exploitation minière ;

· Exhortons le Gouvernement à mettre en application l'Ordonnance-loi n°002/2012 du 21 septembre 2012 relative à l'interdiction faite aux expatriés d'exercer le petit commerce réservé aux nationaux ;

· Exhortons le Gouvernement à faciliter aux parents les conditions d'une rentrée de classe apaisée en début septembre ;

· Félicitons le Gouvernement d'avoir recruté de nouvelles unités au sein de l'administration publique ainsi que dans certains services de l'Etat et, l'exhortons à assumer une prise en charge régulière de ces dernières ;

· Encourageons le Gouvernement à poursuivre la mise en oeuvre des projets de 145 territoires en RDC et, saluons le partenariat du Gouvernement avec l'Eglise du Christ au Congo dans la mise en oeuvre des projets à impact visible dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'agriculture en faveur de nos populations ;

Sur le processus électoral

· Réitérons l'engagement pris à la 18ème Session Extraordinaire du Synode National de 2019 de mener en toute responsabilité notre Mission prophétique en vue de renforcer l'Etat de droit démocratique en RDC ;

· Soutenons notre projet-programme dénommé « Tolengele Maponami 2023 » porté par la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création reparti en trois axes : déploiement d'une Mission d'observation électorale, sensibilisation et éducation civique du Peuple et prévention des conflits avant, pendant ou après les élections ;

· Soutenons notre Mission d'observation électorale aux fins d'assurer la crédibilité, la transparence, l'inclusivité et l'apaisement au processus électoral de 2023 ;

· Exhortons la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à privilégier les mécanismes de décrispation et de créer la confiance entre parties prenantes au processus électoral en vue de garantir un climat apaisé dans le déroulement des opérations en cours ;

· Exhortons les acteurs politiques à transcender leurs différences, à éviter les discours de haine et d'exclusion et à favoriser l'esprit de tolérance en vue d'éviter une crise électorale au Pays ;

· Encourageons les partis politiques à former et déployer leurs témoins lors des scrutins de décembre 2023 ;

· Encourageons nos partenaires à continuer à soutenir techniquement et financièrement notre Mission d'observation électorale ;

· Encourageons les filles et les fils protestants, convaincus de leur vocation à servir l'Etat, à s'organiser pour battre campagne afin d'être élus, à différents niveaux de la compétition électorale ; IV. Sur le plan politique

· Encourageons le Président de la République, conformément à ses prérogatives constitutionnelles sur pieds de l'article 69, à prendre des initiatives susceptibles de garantir, par son arbitrage, l'unité nationale et la collaboration harmonieuse entre les institutions du Pays et le Peuple à l'approche des élections de décembre 2023 ;

· Prenons l'engagement en toute responsabilité d'approcher le Président de la République, le Parlement et les acteurs politiques ainsi que la société civile en vue de soumettre nos propositions visant à trouver des solutions sur les défis sécuritaires, politiques et électoraux de l'heure ;

· Invitons et exhortons les acteurs politiques, majorité et opposition, à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation et à sauvegarder les acquis de notre jeune démocratie ;

Sur le plan diplomatique

· Encourageons l'Etat congolais à préserver le nouvel élan diplomatique impulsé dans les rapports avec les Organisations internationales et des Etats amis ;

· Exhortons le Gouvernement à développer d'autres mécanismes de la diplomatie parallèle en collaboration avec les institutions ecclésiastiques et sociales ayant une renommée internationale, en vue de renforcer les capacités des plaidoyers et lobbyings de la RDC notamment en matière de sécurité, développement et sauvegarde de la création (protection de l'environnement) ;

Sur le plan environnemental

· Saluons le leadership des autorités congolaises en matière de protection de l'environnement porté par l'agenda dénommé « RDC Pays solution » qui vise à valoriser les potentiels forestiers et l'écosystème congolais ;

· Interpellons les pays pollueurs à la responsabilité, à la redevabilité et à la solidarité envers les pays victimes du changement climatique ; · Rassurons le Gouvernement congolais de mettre à contribution l'agenda de l'ECC sur la justice climatique au travers de notre Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création ;

· Encourageons tous les partenaires des organisations religieuses, traditionnelles, société civile et peuples autochtones qui travaillent au sein de l'Initiative Interreligieuse pour la protection des forêts équatoriales en RDC (IRI/RDC) de ne ménager aucun effort pour la réussite de celle-ci.

De tout ce qui précède, nous lançons un appel vibrant au Peuple congolais à une prise de conscience collective face aux défis de la réalisation de notre rêve collectif.

Nous rappelons que notre histoire s'écrira par nous-mêmes et notre destin est entre nos mains.

Réveillons-nous comme un seul Homme et sortons de l'obscurantisme, de l'égoïsme, du népotisme, du tribalisme, de la haine, de la division, de la banalité du mal, de la corruption, du meurtre et des crimes de masse.

Levons-nous et bâtissons un Congo nouveau, fort et prospère grâce au travail, à la liberté, à l'égalité, à l'unité dans la diversité, à la justice pour tous et à la promotion de la démocratie.

Pour le Synode National,

Fait à Kinshasa, le 13 Août 2023

Modérateur National

Président National