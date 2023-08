Congo-Kinshasa: CENI - Thotho Mabiku évalue l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale

Au lendemain de la publication de la liste de candidatures recevables et irrecevables à la députation nationale par le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, le Secrétaire Exécutif National, Thotho Mabiku Totokani, a tenu une importante réunion opérationnelle, samedi 12 août 2023 au siège de la Centrale électorale, regroupant les Directeurs, les Secrétaires exécutifs provinciaux présents à Kinshasa et quelques cadres.

Au cours de cette réunion, ils ont ensemble évalué l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation nationale. Puis, le Secrétaire exécutif national a donné des orientations et instructions claires sur la suite du processus électoral. Le Secrétaire exécutif provincial de la CENI/Sud Kivu, Gaudens MAHESHE, explique :

«En notre qualité de Secrétaires Exécutifs Provinciaux présents à Kinshasa et conviés à cette séance de travail, nous nous sommes sentis réconfortés après avoir effectué un travail assidu, d'abord sur la Révision du fichier électoral et ensuite sur les Bureaux de réception et traitement des candidatures (BRTC) pour la députation nationale. Après ce travail, la Plénière de la CENI s'y est attelée avant de rendre publique la liste de partis, regroupements politiques et de candidats indépendants ayant obtenu des sièges. C'est une réunion opérationnelle présidée par le Secrétaire Exécutif National et nous avons fait le point en évaluant toutes ces opérations effectuées notamment, sur les BRTC et le repérage des centres de vote. Il nous a renvoyés sur le terrain pour aller examiner comment ramener les résultats du travail de repérage et celui des BRTC pour les scrutins de la députation provinciale et des conseillers communaux ».