Congo-Kinshasa: Invitée de Wazekwa au Stade de Martyrs - La chanteuse Solina joue et dompte le public !

SOLINA, Muana Mboka, sur scène au stade des Martyrs avec Wazekwa

Solina Marie Julie est cette étoile montante de la musique urbaine qui a sauvé le spectacle de Félix Wazekwa, le 12 août 2023, au stade de Martyrs à Kinshasa. Très adaptée et brillante sur scène, sa tenue magnifique de soirée n'a pas laissé indifférents les mélomanes congolais.

Tous étaient curieux de l'apparition de SOLINA sur le podium. Comme une véritable star, la jeune chanteuse a créé de l'éphorie avant même de prendre le micro pour chanter. Toutes les caméras étaient braquées sur elle qui est considérée comme la grande surprise et perle de la soirée.

Sur une estrade riche en couleurs et en lumières, la Princesse de l'Afrobeat a ébloui les mélomanes lors de son intervention magistrale dans la chanson « Paracétamol » chantée en featuring avec le leader de l'orchestre Cultur'A Pays Vie. Sa prestation a été très bien appréciée par la foule et les observateurs avertis qui ont été heureux de découvrir SOLINA. Elle a reçu des acclamations du public qui l'a réclamée à trois reprises de refaire encore son solo vocal dans ce tube de Wazekwa. Très fascinante, SOLINA appelé affectueusement "Muana mboka" a chanté avec tout son coeur, son âme et surtout avec son attitude charismatique sur scène.

%

Pour les observateurs avertis, la chanteuse germano-congolaise a été la grande découverte de tous les concerts joués au stade de Martyrs.

Une belle impression pour Solina !

Grâce à sa performance artistique saluée, elle a réussi un passage historique, considérable et très éclairé pour sa carrière musicale qui est prometteuse.

« Pendant juste quelques minutes seulement lui accordées, SOLINA a profité et a vite saisi l'occasion pour la scène et défendre son talent percutant et pleine d'énergie devant les fans exigeants de la Capitale. Elle est forte et impressionnante ». Donc, si Wazekwa l'avait bien compris avant, il allait de donner du temps suffisamment à cette nouvelle chanteuse qui voulait faire encore mieux sur scène au stade », estime José Mpaka Ikombe, un grand chroniqueur des musiques à Kinshasa.

Ce qui est évident, renseigne-t-on, SOLINA Marie Julie avait préparé un spectacle inédit avec ses danseurs pour ce grand rendez-vous. Malheureusement, le temps n'avait pas permis à SOLINA de démontrer davantage son savoir-faire artistique devant le public du stade.

Toutefois, l'histoire retiendra que la présence de SOLINA a apporté du tonus à l'événement de Félix Wazekwa au stade de Martyrs. Car elle a laissé une belle impression dans la mémoire de la foule.

Cette jeune chanteuse est un talent à suivre à la loupe. Car elle a encore beaucoup à donner pour satisfaire les amoureux de la bonne musique.

Bravo l'artiste !