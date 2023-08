Ile Maurice: De retour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne - «Nou bann zenn» prêts pour le service...

Samedi dernier, l'ONU célébrait la jeunesse, mais tous les trois ans, le pape Francois convie des milliers de jeunes du monde entier. Une délégation de 125 Mauriciens était en pèlerinage à Compostelle et au sanctuaire marial de Fatima avant de rencontrer le pape à Lisbonne du 1er au 6 août. Ils sont rentrés mercredi, avec dans le coeur, son appel «à se lever pour la paix» et à «prendre soin de la Terre»... Rencontre avec Laurent et Elodie...

Père Laurent Rivet: «On est tous des pèlerins sur la terre»

Comment s'est passé la préparation des JMJ ?

La préparation a pris environ un an pour les JMJ à Lisbonne. Elle comportait plusieurs aspects : mieux se connaître pour vivre une expérience forte ensemble ; la dimension spirituelle avec des enseignements ; et le côté financier - le voyage de deux semaines et demie représente un coût significatif - avec des collectes de fonds et le soutien des familles pour permettre aux jeunes de s'engager.

Les moments forts - joies et difficultés - du pèlerinage Espagne-Portugal ?

Un pèlerinage est une expérience spirituelle qui nous rappelle que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre et que Dieu nous invite à cheminer avec lui. L'objectif est de sortir de notre zone de confort et de notre cocon familial pour découvrir de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes et établir de nouvelles relations familiales. Les jeunes ont eu l'occasion de se faire de nouveaux amis aux JMJ et ces liens que nous tissons sur terre vont au-delà des liens de sang car ils englobent une communauté beaucoup plus vaste.

%

En Espagne, notre expérience a été marquée par des moments de joie et de peine. La joie était palpable lorsque nous avons atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, où de nombreux pèlerins se rendent depuis des siècles. Cependant, le grave accident de Thierry Murday a été un choc pour notre délégation. Heureusement qu'il a été bien pris en charge en Espagne et nos prières l'accompagnent. Notre passage à Fatima, associé à l'apparition de la Vierge Marie, a été un moment fort de notre pèlerinage. Nous avons ensuite été accueillis pendant cinq jours au coeur de la campagne portugaise dans des familles d'un diocèse, où nous avons vécu des moments inoubliables.

Notre pèlerinage s'est achevé à Lisbonne, où nous avons passé cinq jours dans une paroisse et vécu des expériences marquantes en présence du pape François. Son arrivée en chaise roulante a été un moment émouvant. Malgré sa condition, son esprit solide et vif, sa manière de communiquer avec les jeunes était empreinte de jeunesse et de joie. Il avait un message très clair et percutant à transmettre. En résumé, notre pèlerinage a été un mélange d'émotions, de moments de joie, de tristesse et d'inspiration avec des rencontres, la visite de lieux saints et les enseignements du pape qui en ont fait une expérience profonde pour nous tous.

Quid de l'après-JMJ - comment transmettre le message aux jeunes ?

Après les JMJ, il faut maintenir l'élan spirituel et partager le message aux autres jeunes. Beaucoup de participants sont déjà engagés dans leur paroisse, ce qui crée une opportunité de prolonger et partager leur expérience. Chacun doit réfléchir à ce qu'il a retenu des JMJ et comment le Seigneur l'appelle à vivre et à agir dans sa famille et sa communauté. Un exemple concret est que de nombreux jeunes qui ont vécu une expérience de lien étroit avec leur famille d'accueil pendant les JMJ souhaitent appliquer cela dans leur propre famille, en renforçant les liens et en créant une atmosphère de proximité et d'amour. Cette expérience peut être une source d'inspiration pour d'autres jeunes et un moyen concret de passer le message des JMJ.

Un autre aspect important est d'être missionnaire dans sa paroisse, son lieu de travail et sa communauté. Les jeunes peuvent être audacieux dans l'annonce joyeuse du Christ, en partageant leur foi et en vivant les valeurs chrétiennes à travers des actions de service. On peut aussi organiser des rencontres de suivi, où les jeunes partageront leurs expériences, leurs défis et leurs aspirations. Elles permettent de maintenir le lien entre les participants et de les encourager dans leur cheminement spirituel.

Comment les JMJ sont liés à la crise des vocations et le nouvel évêque ?

L'ordination de Mgr Durhône représente un tournant significatif pour notre diocèse, et elle est étroitement liée à la crise des vocations que l'Église traverse. Il apporte une perspective nouvelle en tant que jeune évêque cinquantenaire. Son expérience comme responsable de la pastorale des jeunes et de la catéchèse des enfants, lui ont permis de percevoir l'importance cruciale de la place des jeunes dans l'Église.

Mgr Durhône semble attentif à la nécessité de repenser la manière dont l'Église aborde les enjeux liés aux jeunes et aux vocations. Son expérience peut jouer un rôle crucial dans la façon d'aborder la crise des vocations. Le manque de prêtres est un défi majeur pour l'Église. mais il y a une confiance que la mission entreprise portera des fruits. Il peut être un catalyseur pour inspirer d'autres jeunes et pourrait jouer un rôle majeur dans la revitalisation de la vie ecclésiale et la promotion des vocations.

Le pèlerinage d'Elodie : «Des larmes de joie en voyant le pape»

Chanteuse et guitariste en paroisse, Elodie se retrouve impliquée dans la chorale quand le pape Francois nous rend visite en 2019. «En 2019, j'ai fait partie du groupe de 40 jeunes à Mahébourg où je découvre les JMJ lors de témoignages de jeunes qui revenaient du Panama. C'est là que j'ai ressenti un appel à participer aux JMJ 2023 à Lisbonne.»

Pendant un an, elle suivra la préparation avec des rencontres et des partages pour se connaître et des activités comme des randonnées en montagne. «Ces activités nous ont préparés mentalement, spirituellement et physiquement, pour ce qui nous attendait à Lisbonne. Mgr Durhône a été présent pour nous encourager, nous conseiller et célébrer la messe après chaque rencontre. Sa présence était positive et motivante.»

«Mon expérience à Fatima a été merveilleuse et dès mon arrivée, j'ai éprouvé une sensation de protection, de paix et de sécurité. Les gens priaient de diverses manières, et j'ai été touchée par les longues bougies allumées pour implorer la grâce et par les pèlerins faisant le tour de la chapelle à genoux en signe de sacrifice», raconte Elodie. Mais, c'est à Lisbonne que l'expérience était incroyable, dit-elle, avec ces milliers de jeunes venus du monde. «Lorsque j'ai vu le pape, ce fut un moment de grâce intense pour moi. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits et ceux de tous les autres, pour être à Lisbonne. J'étais submergée d'émotion et des larmes de joie coulaient sur mes joues. J'ai ressenti une paix complète à cet instant précis.»

Elodie souhaite maintenant partager cette expérience avec les jeunes pour les soutenir et servir l'Église et le pays, là où il le faudra. Finalement, elle exprime sa gratitude envers tous ceux qui l'ont aidée financièrement et spirituellement à partir et à réussir l'aventure des JMJ.