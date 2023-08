Ile Maurice: Musées nationaux - Quand l'argent de l'État ne suffit pas

Que faire quand la dotation budgétaire de l'État n'est pas suffisante pour faire tourner une institution ? Au Mauritius Museums Council, le président Somduth Dulthumun se tourne vers des solutions pratiques pour augmenter les revenus, à Port-Louis comme à Mahébourg.

Musée d'histoire naturelle à Port-Louis : augmentation des places de parking

Le constat établit par Somduth Dulthumun, président du Mauritius Museums Council (MMC) est clair : «Le budget que nous donne l'État est restreint. Pour gérer convenablement les musées, il faut plus de moyens.» Ajouté à cela, «au début de l'année, il y a eu une circulaire demandant aux corps-paraétatiques de trouver d'autres sources de financement».

Pour la présente année financière 2023/2024, la subvention du ministère des Arts et du patrimoine culturel au MMC est de Rs 29,5 millions. Ce qui représente une augmentation de Rs 1 million par rapport à l'année financière précédente, 2022/2023.

L'une des solutions mises en place, ce sont les parkings payants dans la cour du musée d'histoire naturelle à Port-Louis. S'il en existait déjà, leur nombre a été augmenté «par environ une dizaine. Et nous avons mieux délimité ces parkings, pour un meilleur contrôle, tout en évitant les abus». Il y a environ une trentaine de places de stationnement dans la cour du musée, idéalement situé dans la capitale, à côté du bâtiment du Trésor. Ce que tout le monde ne voit pas d'un bon oeil. Certains utilisateurs se plaignent des problèmes de sécurité que cela pose à des catégories de visiteurs comme les enfants et les personnes à mobilité réduite.

Le président ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, déplacer la boutique de souvenirs de l'intérieur du musée vers l'extérieur du bâtiment. De sorte à en faire un passage obligé pour les visiteurs. «Ce sera prêt au cours de la présente année financière.»

C'est l'État, via le ministère de tutelle, qui paie les salaires, les factures et finance les travaux. Pour quelles activités le MMC cherche-t-il des fonds additionnels ? «C'est pour les projets d'embellissement et d'autres dépenses imprévues», indique le président du MMC.

Musée d'histoire nationale à Mahébourg: l'espace artisanal cherche preneur

L'appel aux Expressions of Interest a été ouvert le mardi 1er août. Il concerne la mise en opération de l'espace artisanal de Mahébourg, qui se trouve dans la cour du musée d'histoire nationale. Ceux intéressés ont jusqu'au mardi 29 août prochain pour se manifester, en soumettant business plan et plan marketing. L'entretien des kiosques sera à la charge des futurs locataires.

Cet espace artisanal comprend sept emplacements ou kiosques. Le plus grand fait 81 mètres carrés et les six autres font la moitié, avec 42 mètres carrés. Ces kiosques en bois sous un toit en tôle sont en forme de maisons créoles. Le MMC veut louer les six emplacements de 42 mètres carrés. Quelles activités commerciales sont concernées ? L'alimentaire, les livres et la papeterie, l'artisanat. «Tout ce qui est made in Mauritius. Des objets d'art, des 'tentes' par exemple», indique le président du MMC. Si le but avoué est «de créer de la vie, de l'animation dans la cour du musée. Que le musée de Mahébourg devienne incontournable pour les touristes et les gens de la région», dit-il, à terme, ces loyers auront aussi un impact sur les finances du MMC.

Le concept d'espace artisanal dans la cour du musée de Mahébourg est un vieux pro- jet. Les kiosques ont été érigés il y a 30 ans - en 1993 - par le National Handicraft Centre. En 2010, l'emplacement a été repris et rénové par Tourist Village Co. Ltd. La responsabilité des lieux est ensuite passée à la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA), aujourd'hui SME Mauritius. «Cela a pris un peu de temps pour transférer la gestion de cet espace artisanal au ministère des Arts et du patrimoine culturel, parce que le terrain où il se trouve nous appartient», précise le président du MMC.

Si la gestion des kiosques a été donnée au MMC, «il y a environ un an», il a fallu entretemps trouver des financements pour rénover cet espace artistique resté fermé pendant longtemps. La rénovation, qui est assurée par la Tourism Authority, est en cours. «Cela coûte environ Rs 1,9 million», explique le président du MMC.

Qu'en est-il de la rénovation tant attendue du musée d'histoire nationale ? Lors de la précédente année financière, 2022/2023, en termes de «project preparation», le Budget alloué était de Rs 5 millions pour la rénovation. Pour la présente année financière, 2023/2024, Rs 2 millions sont prévues pour cet item. Le Lotto Fund finance aussi la rénovation de sites classés patrimoine national.

Qu'en est-il du coût estimé des travaux? Selon Somduth Dulthumun, une précédente évaluation était d'«environ Rs 25 millions, il y a deux-trois ans. Cela a augmenté maintenant, pour tourner autour de Rs 40 millions». Un consultant a été recruté pour que soient respectés les paramètres spécifiques à la rénovation d'un bâtiment classé patrimoine national. L'appel d'offres pour recruter l'entrepreneur des travaux sera lancé d'ici la fin de l'année, selon Somduth Dulthumun. Pendant la rénovation, les artefacts du musée seront exposés dans un autre lieu dans la région de Mahébourg. «Nous cherchons un lieu approprié.»