Ile Maurice: Produits interdits - 2 366 sacs en plastique saisis

Malgré l'interdiction des sacs en plastique, certains points de vente continuent à les utiliser. Lors des opérations crackdown du dernier semestre, 2 366 unités de sacs plastiques, l'équivalent de 57 kilos, ont été saisies par le ministère de l'Environnement, de concert avec la Police de l'environnement.

Idem pour 393 produits en plastique à usage unique et non biodégradable, selon les chiffres compilés par le ministère de l'Environnement, à la fin de juillet. 60 points de vente et étals ont été ciblés et visités par les officiers. 63 contraventions ont ainsi été dressées pour ces deux règlements. Des vérifications ont également été effectuées au niveau du port et à l'aéroport. Un lot de 12 600 cuillères en plastique à usage unique et non biodégradable a été saisi au port ainsi que deux lots de sacs en plastique.

Selon la loi, tout contrevenant est passible d'une amende de Rs 2 000 pour possession de sacs bannis. Pour la vente et la distribution, l'amende est de Rs 20 000, et pour la production, l'importation et l'exportation de sacs non biodégradables, l'amende est de Rs 100 000. Ceux qui importent ou produisent des sacs en plastique biodégradable et non conformes à la loi sont aussi passibles d'une amende de Rs 100 000.