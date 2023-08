Sénégal: Magal 2023 - Les usagers de la route invités à la prudence et à la responsabilité (gouverneur)

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a invité, mercredi, les chauffeurs et conducteurs de véhicules à faire preuve de « prudence et de responsabilité » durant la période du Grand Magal de Touba pour « éviter autant que possible », les accidents de la circulation.

« L'objectif c'est +zéro accident+. Et pour ce faire, j'invite vraiment les transporteurs, chauffeurs et autres conducteurs à faire preuve de responsabilité par rapport à l'entretien de leurs véhicules, mais également à la prudence en ayant une attitude et un comportement exempts de reproches », a-t-il déclaré M. Fall.

Le gouverneur de Diourbel s'exprimait à l'issue d'une visite des axes routiers de la région, en prélude à l'édition 2023 du Grand Magal de Touba.

« Le premier constat général qu'on a fait, c'est l'absence de signalisations à hauteur des ronds-points », a fait remarquer Ibrahima Fall. Il n'a pas manqué d'inviter l'Agence autonome des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), à « effectuer les travaux nécessaires dans les meilleurs délais, au moins trois jours avant la célébration du Magal », prévu le 4 septembre.

Le chef de l'exécutif régional a également procédé à la « réalisation des accotements pour faciliter l'immobilisation des véhicules par les forces de défense et de sécurité ».

Mais la priorité pour Diourbel, a-t-il signalé, « reste la route nationale qui dessert Bambey à hauteur de Lamb-J où nous avons constaté une stagnation des eaux pluviales et à coup sûr, une dégradation de la voie routière ».

Ibrahima Fall a demandé aux sapeurs-pompiers d'évacuer « très rapidement » ces eaux pluviales pour permettre à l'AGEROUTE de procéder à l'entretien de cet axe important qui dessert non seulement le département de Bambey, mais aussi l'intérieur de la ville de Diourbel ».