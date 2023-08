Maroc: INDH - Appel à projet relatif à la valorisation des chaînes de valeur locales à Agadir-Ida Outanane

Agadir — Le comité préfectoral du développement humain (CPDH) à Agadir-Ida Outanane a lancé un appel à projets générateurs de revenu et d'emplois au titre de l'année 2023 dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'INDH.

Ainsi, l'ensemble des entités oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire peuvent présenter leurs demandes de financement de projets ayant pour but l'amélioration de revenu, l'inclusion économique des jeunes et la création d'opportunités d'emploi, et ce à travers la valorisation des chaînes de valeur locales, indique le CPDH dans un communiqué, notant que l'INDH vise à travers ce programme l'accompagnement de ces entités, via un appui technique et financier.

L'appui technique consiste en l'aide lors de la création de coopératives ou TPME porteuses de projets à fort impact, ou la mobilisation d'une assistance technique de labellisation et la certification de qualité, et ce en concertation avec les départements ministériels concernés.

Pour bénéficier du financement et de l'appui de l'INDH, les projets doivent relever des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, des services et de tourisme.

L'appui financier consiste en un soutien de l'INDH plafonné à 300.000DH, représentant au maximum une valeur de 60% au capital investi et doit concerner uniquement les investissements dans les activités émanant des chaînes de valeur locales.

L'apport du porteur du projet peut être en numéraire ou en nature, ce dernier ne doit pas dépasser 50% de l'apport global du porteur de projet.

Cet appel à projets s'adresse aux coopératives, aux Groupements d'intérêt économique (GIE) et au Très petites et moyennes entreprises (TPME) au niveau de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane.

Les candidats ont jusqu'au 01 septembre prochain pour déposer leurs dossiers de candidature au bureau d'ordre de la préfecture Agadir-Ida Outanane, précise la même source, notant que tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.