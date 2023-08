Sénégal: Joal-Fadiouth / Protection sociale des acteurs des Arts et de la culture - Le ministre Aliou Sow annonce pour bientôt le bout du tunnel

Aliou Sow, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, à côté de Madame Aissatou Sophie Gladima, la mairesse de Joal-Fadiouth et ministre du Pétrole et des Energies, est revenu sur la protection sociale des acteurs des arts et de la culture. Selon lui, le bout du tunnel est pour bientôt. Il est allé, le week-end, dans la localité du président-poète Léopold Sédar Senghor, à la découverte de la traditionnelle fête et de retrouvaille désormais consacrée autour du concept «Sunu 15 août».

En effet, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a passé en revue les efforts entrepris dans le domaine des arts et de la culture, soldés par diverses distinctions un peu partout dans le monde. En outre, il a fait part de la volonté étatique et gouvernementale d'en finir avec la thèse selon laquelle «l'art ne nourrit pas son homme». A l'en croire, le décret d'application des textes relatifs au Statut de la promotion des artistes et acteurs des arts va régler définitivement cela.

Aliou Sow a loué les efforts entrepris dans l'encadrement des artistes de Joal-Fadiouth, dans la mise en oeuvre du concept «Sunu 15 août», un concept chargé d'histoire. En ce sens, il n'a pas manqué de rendre hommage à au premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, dévoué à la cause de la culture et des arts. Selon lui, «Sunu 15 août» est l'expression de la diversité culturelle sous toutes ses formes, des symboliques, des rites et rituels, des cérémonies et retrouvailles.

M. Sow a magnifié les actions menées par la commune de Joal-Fadiouth, montrant l'appropriation de la culture, une compétence transférée, à travers des actions. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a relevé les actions menées par Moustapha Dieng, investi dans la promotion des artistes de manière efficace et discrète, jouant un rôle d'interface et promouvant les acteurs de la famille des arts et de la culture, sans aucune contrepartie et dans un élan patriotique.

Madame Aïssatou Sophie Gladima, la mairesse de Joal-Fadiouth, a magnifié les efforts de Moustapha Dieng à l'endroit des «mamans batteuses de calebasse» mais aussi des jeunes ayant eu l'idée, lors de la Journée de la femme, de s'engager à faire panacher de la tradition et du modernisme. Son appel est de voir une meilleure appropriation et un engagement mais aussi des actions en vue de permettre aux jeunes de vivre de leur art et des expressions urbaines et de ne pas se laisser aller aux appels des sirènes de la mort dans l'océan. Ceci, selon elle, peut se faire en les équipant et les encadrant.