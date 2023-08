Cote d'Ivoire: Éléphants de Côte d'Ivoire - Gbohouo, un choix qui pourrait porter ses fruits

Revenu de suspension pour cause de dopage, Gbohouo Sylvain, I'ancien rempart de la sélection ivoirienne, a signé au Stade d'Abidjan.

Un choix fort pour l'ancien gardien du Séwé qui veut renouer avec la compétition et espérer une place dans le groupe du sélectionneur Gasset, en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can) qui se jouera en Côte d'Ivoire.

Si certains observateurs pensent qu'il faut tourner le feuilleton Gbohouo et sonder de nouvelles pistes, le vainqueur de la Can 2015, lui, veut terminer sa carrière sur fond d'honneur et la Can 2023 pourrait bien être un baroud d'honneur pour celui qui a longtemps préservé les perches des pachydermes.

Pour rebondir de plus belle, le géant a choisi les Yéyés du Stade d'Abidjan.

L'ancien champion d'Afrique 1966 n'est certes plus le foudre de guerre qu'il incarnait, mais revenu de la ligue 2 depuis lors, les bleu et rouge sont à la reconquête de leur fierté.

Et avec un Gbohouo Sylvain des grands jours, la mayonnaise pourrait bien prendre. Gbohouo fut à un moment donné de sa carrière une muraille qui rassurait, inspirait confiance.

Mais l'ex-joueur du TP Mazembe a pris de l'âge avec en sus un manque de compétition qui ne jouera forcément pas en sa faveur.

Cependant, les errements d'un Badra Ali, les hésitations folles de Folly Ayayi ou encore le manque de charisme de Tapé Ira sont autant d'éléments qui pourraient militer en faveur du néo-stadiste. Si celui-ci appréhende avec le mental et la volonté de puissance qu'on lui connaît, son retour en sélection.

On le sait, l'âge n'est pas un obstacle pour un gardien de but. Essam AL Hadary (Egypte), Thomas N'konoh (Cameroun), Robert Kidiaba (RDC), Peter Rufai (Nigeria) ont bien tenu les bois de leurs nations respectives à plus de 40 ans.

Gbohouo est un excellent gardien et il peut nous être utile pour son expérience s'il est moins exposé par une défense approximative.

Pour sa simple expérience de la compétition, il mérite au moins d'être le 2e ou le 3e gardien des Éléphants.

Par respect pour ce qu'il a été, il a le droit de reprendre sa place de titulaire dans le groupe, s'il allait au-delà de nos espérances avec les Yéyés du Stade en ligue 1.

Alain Zama

(Une correspance particulière)