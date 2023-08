Sénégal: Gendarmerie nationale - Les militaires du rang des armées libérés et candidats au rengagement invités à se présenter lundi 21 août

Dans un communiqué, la division communication et des relations publiques du Haut le commandement dont sudquotidien.sn a reçu copie « La Gendarmerie nationale invite les militaires du rang des Armées ayant déjà effectué la durée légale du service militaire, âgés de trente-deux (32) ans au plus au 31 décembre 2023 et candidats au rengagement, à se présenter à partir du lundi 21 Août 2023 à la Division admission mobilisation (DAM), sise au quartier Samba Diéry Diallo à Colobane. »

A cet effet, les intéressés sont invités à leur tour à se munir des documents entre autres, livret individuel; état signalétique et des services; certificat de bonne conduite; extrait du casier judiciaire ; copie légalisée de la carte nationale d'identité; et éventuellement de copies légalisées des diplômes civils et militaires.