Angola: L'INAMET annonce des précipitations supérieures à la normale pour le nord-est du pays

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) prévoit, entre septembre et novembre, des précipitations supérieures à la normale pour le nord-est de l'Angola, comprenant les provinces de Luanda, Zaire, Uíge, Benguela, Cabinda, Cuanza Sul, Lunda Norte, Bengo et Cuanza Norte.

Quant aux régions du Centre et du Sud, on s'attend, pour le même trimestre, à des précipitations proches de la moyenne climatologique sur la quasi-totalité du territoire national, en particulier dans les régions du Centre et du Sud, a informé aujourd'hui le directeur de l'Institut, João Maria de Sousa Afonso.

Généralement, les fortes pluies tombent dans la plage de 25,1 à 50 millimètres par heure (mm/h), tandis que les très fortes pluies tombent avec des intensités supérieures à 50,0 mm/h. Les précipitations légères sont inférieures à 5,0 mm/h et modérées entre 5,0 et 25 mm/h.

Interrogé sur la fin de la saison sèche, le responsable a souligné que la saison des pluies 2023/2024 se déroulera dans des conditions d'El Nino, avec une intensité faible et modérée (la phase de réchauffement anormal des eaux du Pacifique océan) comme facteur d'impact global.