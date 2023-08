Ile Maurice: Matilde Ombigah Luis - Une étoile montante du taekwondo d'origine mauricienne

Dans l'univers palpitant du taekwondo, une lumière brillante émane d'une étoile montante, âgée de seulement sept ans. Il s'agit de Matilde Ombigah Luis, qui de par sa passion pour cette discipline et son engagement exceptionnel, s'est élevée comme l'une des plus jeunes ceintures noires du Royaume-Uni.

Son parcours remarquable a insufflé de l'inspiration, ravivé des rêves et suscité une vague d'enthousiasme parmi les jeunes pratiquant les arts martiaux. À travers son parcours captivant, Matilde démontre que l'âge n'est qu'un chiffre quand on poursuit ses rêves avec une détermination inébranlable.

Le parcours extraordinaire de Matilde a débuté lorsqu'elle a franchi les portes du club London Taekwondo Warriors, dès l'âge de trois ans. Née au sein d'une famille d'origine mauricienne, qui s'est établie au Royaume-Uni, elle a développé un amour pour le taekwondo, témoignant rapidement d'un engagement exceptionnel envers cette discipline dynamique.

Dès lors, elle s'y est consacrée avec passion, s'entraînant sans relâche deux fois par semaine. Son chemin vers la ceinture noire n'a pas été une promenade de santé mais une aventure exigeant des heures d'entraînement et une persévérance sans faille. En accumulant plus de cinq heures d'entraînement chaque semaine pour finalement décrocher sa ceinture noire, Matilde a prouvé que le succès découle de l'effort soutenu et de l'amour pour une discipline.

Un an après avoir commencé le taekwondo, soit à quatre ans, Matilde avait déjà obtenu son badge de tigre. Ce n'était que le début de ses prestations car elle a ensuite glorieusement remporté deux médailles de guerrière, une en argent et une en or. Cet accomplissement à un si jeune âge a touché d'autres jeunes et a ainsi attiré de nouveaux disciples vers l'univers stimulant du taekwondo. Matilde est une source d'inspiration, motivant les jeunes esprits à se lancer dans les arts martiaux et à poursuivre des objectifs de réussite avec persévérance.

Le taekwondo a non seulement transformé Matilde en athlète mais a également gravé en elle des valeurs profondes de discipline et de respect. Les leçons apprises sur le tapis d'entraînement ont trouvé leur écho dans sa vie quotidienne, où Matilde est devenue une élève pouvant se concentrer plus facilement sur ses leçons et une camarade de classe empathique. C'est avec une confiance accrue qu'elle se tourne maintenant vers l'avenir, nourrissant l'ambition de décrocher sa ceinture noire de 2e Dan et éventuellement, de porter fièrement les couleurs de la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques.

À sept ans, Matilde Ombigah Luis montre que la passion et la persévérance sont les clés du succès. Elle est un exemple pour les enfants et adolescents qui rêvent de devenir des champions à leur tour.