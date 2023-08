Sénégal: L'Ecole des sables annonce un stage « 100% sabar » en octobre

Dakar — L'École des sables de Toubab Dialaw, située à 50 kilomètres au sud de Dakar, va organiser un stage « 100% sabar », du 23 octobre au 5 novembre prochains, annonce un communiqué transmis mercredi à l'APS.

Ce stage organisé pour la deuxième année consécutive est ouvert aux candidats jusqu'au 25 septembre prochain avec un formulaire à remplir sur le site web de l'École des sables.

« Ce sera un voyage de découverte de la danse sabar (une spécificité sénégalaise dérivée du mbalax) dans sa globalité culturelle », ont expliqué les organisateurs.

« L'occasion sera donnée aux participants d'expérimenter les pratiques, les rythmes et l'histoire de cette danse afin d'alimenter son développement et sa créativité. Ils apprendront aussi la technique Germaine Acogny qui est la pratique fondamentale de l'école et vont pratiquer les percussions du sabar », ajoutent-ils.

Des sessions de recherche créative, des cours de percussions sabar, le partage de savoir et une excursion culturelle seront proposés aux participants, renseigne la même source.

Le stage ouvert aux danseurs et aux intervenants du mouvement dans le monde entier va rassembler 45 participants dont six places réservées aux musiciens désireux de développer leurs compétences en matière de percussions sabar et leur musicalité.

Le Centre international des danses africaines traditionnelles et contemporaines, communément appelé « École des Sables » a été lancé en juin 2004, à l'initiative de la danseuse franco-sénégalaise Germaine Acogny et de son mari Helmut Vogt.

Il est géré par l'association « Jant-Bi » et se veut une école professionnelle avec un enseignement théorique et pratique, un laboratoire de recherche et un espace de rencontres et d'échanges, de conférences et de résidences artistiques pour les danseurs d'Afrique et de tous les continents.