Sénégal: Une convention de partenariat signée pour le renforcement des compétences des collectivités territoriales sénégalaises

Dakar — Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) a signé avec le Campus franco-sénégalais (CFS) en vue du « renforcement des compétences des collectivités territoriales » sénégalaises, a-t-on appris mercredi des deux partenaires.

« Une étape cruciale pour le développement local durable a été franchie aujourd'hui avec la signature solennelle d'une convention-cadre de partenariat entre [...] le Centre national de la fonction publique locale et de la formation et le Campus franco-sénégalais. Cette alliance marque un tournant décisif pour les collectivités territoriales sénégalaises », affirment le CNFPLF et le CFS dans un communiqué conjoint.

L'accord a été signé lundi dernier par Abdou Khadre Ndiaye, le directeur général du CNFPLF, et le professeur Serigne Maguèye Guèye, le directeur général du CFS, selon le texte.

Par cet accord, les deux parties « réaffirme[nt] leur engagement résolu envers [...] le renforcement des compétences des collectivités territoriales du Sénégal ».

« Fruit d'une réflexion approfondie, cette collaboration stratégique s'articule autour de la création d'une synergie dynamique pour appuyer les collectivités territoriales », ajoute le communiqué.

%

« Le partenariat officiellement scellé [...] résulte de discussions fructueuses et d'efforts coordonnés entre les deux institutions », soulignent le CNFPLF et le CFS.

Ils expliquent que « ce partenariat [...] concerne trois axes majeurs de collaboration.

« En premier lieu, il vise à renforcer les compétences des acteurs locaux, avec des programmes de formation spécialement conçus pour répondre aux besoins des collectivités territoriales. Ces programmes fourniront aux élus et aux acteurs territoriaux les connaissances et compétences essentielles à une gestion publique efficace en mettant l'accent sur le développement local et durable », précise les deux partenaires.

« Deuxièmement, ajoutent-ils, il favorise la recherche appliquée et l'innovation, à travers le développement de solutions novatrices face aux défis spécifiques des collectivités territoriales, afin de proposer des réponses concrètes et pratiques aux enjeux spécifiques auxquels ces collectivités sont confrontées ».

Le CNFPLF et le CFS affirment enfin que « le partenariat a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la planification de projets de développement local durable à long terme en leur fournissant une expertise académique et technique ».