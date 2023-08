Congo-Kinshasa: Coopération - Le secteur minier au menu de l'échange entre Sama Lukonde et Nishimura Yasutoshi

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu, le 10 août, à la Primature à Kinshasa une délégation venue du Japon, avec à sa tête, Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, accompagnée de l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo (RDC), Minami Hiro.

La délégation japonaise est venue rassurer le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement du pays du soleil levant au développement du secteur minier et économique en RDC. Au sortir de l'audience, Nishimura Yasutoshi a expliqué à la presse la quintessence et l'importance de sa rencontre avec le Premier ministre congolais. « La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants.

Vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. L'an dernier, nous avons accueilli au Japon la ministre des Mines, Antoinette Sama, afin d'élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Nous avons signé une déclaration conjointe et, ensuite, nous avons aussi organisé une conférence minière au Japon. C'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui en vue d'élargir davantage notre coopération. La Jacmec et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage leur coopération », a fait savoir le membre du gouvernement japonais.

Et le ministre Nishimura Yasutoshi a ajouté : « Avec le Premier ministre Sama Lukonde, nous nous sommes mis d'accord aussi pour élargir notre coopération. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe public-privé japonaise dans votre pays dans moins d'un an. Ainsi, nous avons déjà eu de coopération sur les minerais tels que le cuivre et le lithium. Et notamment sur l'exploration, nous nous sommes mis d'accord également avec le Premier ministre. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines larges tels que les investissements, la formation, le transfert technologique et la construction des chaînes d'approvisionnement, les infrastructures. Je souhaite aussi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo ».