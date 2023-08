Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Aout 2023

Niger : Attaque terroriste à Torodi- 17 militaires et une centaine de malfrats tués

17 militaires sont morts au Niger, le mardi 15 Août 2023, tandis que 20 autres sont blessés suite à une embuscade tendue par des terroristes dans le département de Torodi(Région de Tillaberi), rapporte un communiqué du ministère de la défense nationale. Selon la source, la réplique des forces armées nigériennes a permis de neutraliser plusieurs adversaires. Selon le texte du ministre de la défense, le bilan provisoire établi est de « Dix-sept décédés Vingt blessés dont six graves évacués tous à Niamey'' dans le rang de l'armée, du côté ' « ennemi », il a été enregistré « Deux colonnes de plus d'une cinquantaine de motos chacune détruites (soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés) au cours de leur repli ». (Source :Anp)

Zimbabwe : Droits de l’homme- Quarante opposants arrêtés à la veille des présidentielles

Quarante opposants ont été arrêtés mardi au Zimbabwe, à une semaine de élections présidentielle et législatives, lors d'un défilé de campagne dans une banlieue de la capitale Harare, a-t-on appris auprès du principal parti d'opposition et de la police. Ce pays d'Afrique australe tient le 23 août ces scrutins qui s'annoncent tendues. Le président Emmerson Mnangagwa, candidat à sa réélection, est accusé depuis des mois par l'opposition de mener une répression croissante. Quarante membres de la Coalition des citoyens pour le changement (Ccc) « ont été arrêtés alors qu'ils se déplaçaient sur la route en cortège », a expliqué à l'Afp une porte-parole de la Ccc, Fadzayi Mahere. (Source : euronews)

Sénégal : Lutte sénégalaise- Baye Mandione met fin à sa carrière de lutteur …

Le lutteur Baye Mandione a annoncé officiellement mettre fin à sa carrière de lutteur après 20 ans dans le sport ancestral sénégalais, a-t-on appris ce mercredi 16 août 2023 de PressAfrik. Son retrait officiel fait suite à sa défaite contre Bébé Diène de l’écurie Soumbédioune lors du combat de lutte à l’Arène nationale dimanche dernier. Baye Mandione annonce officiellement la fin de sa carrière dans une interview accordée à L’Observateur. Selon lui, cette décision était déjà prise et elle n’est pas due à sa récente défaite, car d’autres lutteurs célèbres ont également pris leur retraite après des séries de défaites. Le lutteur souligne qu’il est fier de son parcours et de l’impact qu’il a eu sur les populations de Thiaroye grâce à la lutte.

Côte d’Ivoire : Vœux du nouvel an musulman- Le Cosim engage la communauté pour la paix et la non-violence

La communauté musulmane a présenté ses vœux du nouvel an 1445 de l’hégire au président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), Son éminence le Cheick Ousmane Diakité, à la grande mosquée de la Riviera Golf, le mardi 15 août à 10h. Profitant de cette occasion, le Cheick Ousmane Diakité a exhorté tous les imams à faire des séances de prières pour des élections apaisées et sans violences en septembre 2023. Il a aussi annoncé, durant la cérémonie, l’intronisation de 144 imams et l’inauguration de 16 mosquées à travers tout le territoire national au cours de l’an 1444 de l’hégire. Ils devront, avec les anciens, renforcer la vigilance en matière de sécurité, au sein des mosquées, afin de prévenir tout risque de radicalisation et d’extrémisme violent. Dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, le Cosim a effectué quatre tournées régionales à l’intérieur du pays, pour prôner un message de fraternité et de vivre-ensemble. Au total, 30 localités, chefs-lieux de régions et de département et certains grands centres ruraux ont servi de cadres de rencontres et d’échanges entre le Cosim et les autorités et communautés desdites localités. (Source: Fratmat.info)

Kenya : Gouvernance- William Ruto assure ses arrières

Le chef de l’État a annoncé la ratification du protocole de Malabo, portant création de la Cour africaine des droits humains et des peuples. Un texte qui lui octroie l’immunité pendant son mandat à la tête du Kenya. C’est au tour des groupes de défense des droits humains de protester contre la décision du président William Ruto de ratifier le protocole de Malabo portant création de la Cour africaine des droits humains et des peuples (Cadhp). Dans une déclaration commune, la Commission kényane des droits humains (Khrc) et les Musulmans pour les droits humains (Muhuri) affirment que cela offre désormais au chef de l’État, ainsi qu’à d’autres personnalités publiques, l’immunité contre d’éventuelles poursuites pour des crimes qui pourraient être commis pendant qu’ils sont en fonction. (Source : Jeuneafrique)

Mali : Occupation des emprises de Ber par les FAMA - Le cap sur la reconquête du Septentrion

La rétrocession des emprises de Ber, à 70 kilomètres à l’est de Tombouctou, a donné lieu aux échauffourées entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les Groupes armés terroristes ce vendredi 11 août 2023. Les séparatistes du Septentrion n’ont pas compris l’entrée des FAMa à Ber, une localité qu’ils considèrent comme leur zone garantie par l’Accord du 23 mai 2014 signé par les deux parties à Nouakchott en Mauritanie. L’armée malienne amorce ainsi la reconquête du nord. La rétrocession des emprises de la ville de Ber dans la région de Tombouctou a ouvert les brèches entre l’armée républicaine du Mali et les Groupes armés terroristes (Gat). L’on se rappelle, le gouvernement du Mali n’a plus donné le feu vert pour le renouvellement du mandat de la Mission des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma). De ce fait, le retrait de cette force onusienne présente au Mali il y a plus de dix ans est en cours. ( Source :abamako.com)

Togo : Lutte contre le terrorisme et promotion de la paix- L’artiste Queen Raficious organise un concert

Cette manifestation culturelle est organisée par Dieudonné production en collaboration avec Studio Oti-River Side, avec l’appui technique et financier de l’Hôtel Ma Touche de Mango. Elle a mobilisé une pléiade d’artistes venus des autres préfectures des Savanes. Le concert vise à faire découvrir ce nouveau single aux mélomanes de la région, et les inviter à promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix pour une émergence harmonieuse de l’Oti voire de toute la région. Ce single comprend plusieurs titres dont les deux phares sont « Hommage aux Forces de défense et de sécurité (Fds) tombés sur le champ de bataille » et « Mango, une nouvelle ère ». (Source : alome.com)

Benin : Crise au Niger- certains sénégalais prennent la fuite pour Cotonou par crainte de représailles

Alors que la situation au Niger demeure tendue après le coup d’État du 26 juillet dernier, certains Sénégalais vivant à Niamey ont choisi de se réfugier à Cotonou, au Bénin, par crainte de représailles suite à l’intention d’intervention militaire de la Cédéao pour rétablir l’ordre constitutionnel. Selon les informations relayées par pressafrik.com, ces Sénégalais ont entrepris ce voyage pour échapper à d’éventuelles conséquences négatives de la situation instable au Niger. Utilisant divers moyens de transport, dont des bus reliant le Niger et le Bénin, certains ont choisi de prendre l’avion depuis Cotonou pour rejoindre leur pays d’origine, tandis que d’autres ont opté pour la voie terrestre, en passant par le Mali. Selon la même source, l’Association des ressortissants sénégalais vivant au Niger a également fait part de son engagement face à la crise. Elle prévoit une marche pacifique ce jeudi devant l’ambassade du Sénégal à Niamey. (Source :acotonou.com)

Centrafrique : Bangui- La ville sans cimetière depuis plusieurs années

L’absence de cimetière à Bangui est un véritable casse-tête pour les familles qui n’ont pas de ferme. En cas de disparition d’un parent, beaucoup de familles ne savent où inhumer le corps faute de lieu approprié. Souvent, l’initiative d’enterrer les corps à domicile ou au champ crée des tensions entre voisins car Bangui est une ville sans cimetière. Août 2023, un samedi, à la morgue de l’hôpital communautaire de Bangui, certaines familles s’apprêtent à lever les corps de leurs parents. La question du lieu de l’inhumation est au centre des échanges au sein de l’assistance. De nombreuses autres personnes présentes au hall de la morgue déplorent l’absence d’un cimetière public dans la capitale. Certains Banguissois pointent du doigt la mairie de Bangui qui, selon eux, n’assume pas ses responsabilités. (Source : abangui.com)

Guinée : Crief - Kabinet Sylla, l’ex intendant de la présidence débouté…

L’ex intendant de la Présidence sous le régime d’Alpha Condé vient d’être situé sur son sort. M. Kabinet Sylla alias « Bill Gates » qui avait introduit un « référé pénal » auprès de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) pour obtenir sa libération a été débouté. Le Pdg du Groupe » Djoma » a été renvoyé à « mieux se pourvoir » par un juge de la Crief qui s’est déclaré incompétent. La décision a été rendue ce mercredi 16 août 2023. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Identification des personnes- Bientôt un identifiant unique électronique

Le Burkina Faso se prépare à instaurer un système d'identification électronique unique, visant à assurer l'unicité des individus tout en facilitant l'interconnexion fonctionnelle entre divers systèmes d'identification déjà en place. Ce projet englobera des composantes telles que l'Identifiant Unique du Citoyen à l'État Civil (Iucec), le Numéro d'identification Personnelle (Nip) attribué aux Cartes d'Identité Nationale du Burkina (Cnib), ainsi que l'Identifiant financier Unique (Ifu) pour les entreprises et les entités juridiques. En plus de garantir l'unicité des personnes, cet identifiant unique jouera un rôle central dans la promotion d'une croissance inclusive. Les services publics tels que les filets sociaux, les soins de santé, l'éducation et les entreprises pourront se baser sur ce système pour authentifier avec précision leurs bénéficiaires et leurs clients. (Source : aouaga.com)