Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Le CCE occupe les enfants au Samu Social

Afin d'égayer les enfants et aussi pour leur apporter le sourire le 15 août, jour de fête nationale, une foire des jeux a été organisée au Samu social de la ville océane sur l'initiative du Cercle culturel pour enfants (CCE).

Des jeux mis à la disposition des enfants au Samu social leur ont permis de développer leurs qualités individuelles, par exemple les jeux des cerceaux qui sont des moyens motivants et amusants de promouvoir les habiletés motrices globales comme la coordination, l'endurance, l'équilibre, la force, l'adresse, la promptitude. « La Foire des jeux met en avant le jeu avec pour objectif de dire et prôner que jouer est une activité qui suscite l'envie et l'espoir pour le vivre ensemble. Un enfant qui n'aime jamais perdre, avec cette joie que procure l'ambiance des jeux, il comprend que dans le jeu, c'est tout à fait logique de perdre ou de gagner », a dit Joël Nkounkou, directeur du CCE.

Tout au long de la journée, divers jeux ont été proposés aux enfants entrecoupés des concours de danse et de karaoké improvisés sous la supervision des animateurs du CCE. Dans la joie et la bonne humeur, les enfants du Samu social Pointe-Noire se sont adonnés à cette activité récréative en compagnie des enfants du CCE qui se sont joints à eux.

Cette série des jeux constitue la première étape de la 2e édition de la foire des jeux qui sera désormais itinérante en investissant chaque année divers centres et lieux publics de la ville selon le voeu du CCE, la structure juvénile qui œuvre dans l'accompagnement des centres d'éducation et de rééducation de jeunes mineurs, des écoles dans l'organisation et l'animation des activités culturelles et jeux en plein air. Pour ce faire, Le CCE sollicite l'adhésion à cette initiative des partenaires voués dans la cause visant l'épanouissement de l'enfant de s'associer à cette initiative l'année prochaine lors de la fête de l'indépendance. Signalons que la Samu socal a été créé en 2006 à la demande de la mairie de Pointe-Noire. Son objectif est de venir en aide à une population particulièrement vulnérable, nomment des enfants et jeunes en situation de rue.