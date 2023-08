Afrique Australe: SADC - João Lourenço succède à Félix Tshisekedi

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço succédera, jeudi 17 août, à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que Président de la SADC. Ce sera au cours de la 43ème réunion ordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) qui aura lieu à Luanda en République d'Angola.

Le thème de cette 43ème édition est « le capital humain et financier : vecteur principal de l'industrialisation durable dans la région de la SADC ».

En retenant ce thème, la SADC a pour volonté de traiter deux des facteurs les plus déterminants dans la poursuite de l'industrialisation régionale, en l'occurrence les ressources humaines adéquates en termes de nombre et de compétences techniques dans le contexte du changement climatique et de la quatrième révolution industrielle, et les ressources financières suffisantes afin de disposer de mécanismes de financement durables.

Au sommaire de son programme, le 43ème Sommet de la SADC recevra le rapport du président de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité. Il examinera aussi l'avancement dans la mise en oeuvre des priorités du Plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030 de la SADC et la mise en oeuvre de la stratégie et de la feuille de route pour l'industrialisation 2015-2063 de la SADC.

%

Il se penchera aussi sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du thème du 42ème Sommet de la SADC, à savoir « promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro transformation, de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ».

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi 16 août à Luanda, en Angola, pour participer au 43ème Sommet ordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC)qu'il va présider ce jeudi en sa qualité de président en exercice de cette organisation sous-régionale.