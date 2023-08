Afrique: Scolarisation des enfants autochtones - L'ONG Espace Opoko appelle au soutien

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, les responsables de l'ONG Espace Opoko ont sollicité le soutien de la société civile et des organisations internationales pour la scolarisation des enfants autochtones.

La conférence de presse animée par le chargé de la communication de l'ONG Espace Opoko, Alex Nzambi, en présence de la représentante de cette ONG, Vanessa Nzouba, et de la chargée des clubs Unesco, associations et ONG à la Commission nationale congolaise de l'Unesco, Hélène Nzoussi, a porté sur le thème de la journée, à savoir « Les jeunes autochtones comme agents de changement pour une libre autodétermination ». Pour l'animateur de la conférence de presse, l'autodétermination est un concept qui nécessite beaucoup de réflexion et que les autochtones eux-mêmes ont du mal à comprendre.

C'est pourquoi au niveau de l'Espace Opoko, ils se sont dit que ce thème qui fait appel à ce qu'ils mènent sur le terrain comme actions mérite bien qu'ils fassent écho en lançant un appel à tous les Congolais qui sont sur place au pays tout comme à l'étranger de soutenir leur organisation, car leur ONG répond bien à ce thème. « Aujourd'hui, nous avons des étudiants autochtones que nous devons scolariser en octobre. En sus des étudiants, nous allons scolariser plus de cinq cents enfants autochtones, mais nous sommes confrontés aux difficultés des kits scolaires. D'où, nous lançons un appel à tout Congolais de nous soutenir, peu importe ce qu'il pourra apporter, pourvu seulement que ça permette à ces enfants d'aller à l'école », a signifié le chargé de la communication de l'Espace Opoko.

Ces enfants autochtones, a poursuivi Alex Nzambi, ils les ont identifiés dans le district D'Ibounga sur l'axe Mombélé et dans le département de la Lékoumou. Par contre, au niveau de l'université, ils ont des étudiants des différents départements et c'est l'ensemble de toutes ces zones qui fait un total de plus de cinq cents enfants autochtones. Mais présentement l'ONG évolue dans la Sangha et dans la Lékoumou, a-t-il précisé.

« Lentement et surement, nous avançons dans d'autres départements pour scolariser des enfants autochtones et faire d'eux des vrais vecteurs et des vrais modèles dans le secteur de l'éducation afin que ces enfants inspirent d'autres enfants autochtones. Nous avons déposé des demandes de soutien à tous les niveaux même au sein des organisations internationales mais, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu de suite. On espère qu'ils sont en train d'étudier le dossier et qu'ils vont nous faire appel d'ici peu de temps, parce que nous sommes une organisation qui parle avec des preuves palpables sur le terrain », a-t-il martelé.

Une cohésion des peuples à l'Université Marien-Ngouabi

Habib Ombi, l'un des étudiants autochtones se réjouit du fait qu'en sa qualité d'autochtone, il ne subit pas la discrimination à l'université Marien-Ngouabi et invite les autres enfants autochtones à s'appliquer. « Il y a un grand changement par rapport à ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Même à la faculté, il n'y a pas de discrimination entre les bantous et l'autochtone que je suis. J'invite mes frères autochtones à abandonner les choses anciennes pour s'adapter aux choses nouvelles afin de développer notre communauté autochtone. J'invite aussi les gens de bonne volonté à soutenir mes frères et sœurs autochtones à obtenir des kits scolaires pour la rentrée scolaire prochaine. Ils ont besoin de ces fournitures scolaires », a-t-il dit.

Le même appel a été lancé par la représentante de l'ONG Espace Opoko, Vanessa Nzouba : « Certes notre ONG connaît des avancées significatives, toutefois nous accusons quelques difficultés par manque de soutien. Nous nous débrouillons avec les moyens du bord, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux acteurs de la société civile, aux institutions et citoyens congolais de bonne volonté de nous venir en aide afin que nous puissions bien prendre en charge la scolarisation des enfants autochtones. Déjà à la date d'aujourd'hui, nous avions un total de sept étudiants que nous gérons. »

Notons que le projet d'éducation scolaire des peuples autochtones a commencé en 2012 avec le lancement de cette ONG. Et depuis lors, l'ONG a déjà enregistré sept étudiants, notamment Paul Makita Ensfa ; Habib Ombi, FSE ; Divine Gaston Mabiala, Flash ; Chilca Taman Moungouomo, Flash ; Idris Saya, Ensfa ; Stévie Akouala, Sciences-économiques.