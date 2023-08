Gabon: Jean-Claude Ogouliguendé ouvre sa campagne à Akanda pour les locales

Les campagnes aux législatives et aux locales sont officiellement ouvertes ce 16 août 2023 sur toute l'étendue du territoire gabonais. Les différents candidats à ces joutes électorales ont lancé leurs meetings et causeries politiques pour convaincre les électeurs à voter pour eux. C'est le cas de Jean-Claude Ogouliguendé, tête de liste aux locales du 2è arrondissement de la commune d'Akanda. L'Universitaire et Colonel à la retraite prend part à cette joute électorale au compte du Mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie participative et le Développement Durable (ICOD).

Les habitants du 2è arrondissement de la commune d'Akanda ont répondu présent à l'appel de Jean-Claude Ogouliguendé. Il est candidat et tête de liste aux locales, dans le 2è arrondissement de la commune d'Akanda. Ses ambitions sont nobles, celles de conjuguer avec les populations de cette circonscription électorale pour mener à bien, les combats qui sont les leur. " Je me présente, avec mes colistiers à l'élection des conseillers municipaux du 26 août prochain dans le 2ème arrondissement de notre belle commune, à savoir Akanda, pour le compte du Mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie participative et le Développement Durable (ICOD)" précise t-il.

Echangeant avec ses électeurs, le candidat a non seulement expliqué aux uns et aux autres, les raisons de sa candidature, plus encore pourquoi ICOD." ICOD pour mettre le citoyen que vous êtes, que nous sommes au coeur du développement de la cité. ICOD c'est l'inclusion, ICOD c'est la participation de tous, ICOD c'est la conjugaison, la mutualisation de toutes les forces, de toutes les énergies, de toutes les compétences, pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'édifice nouveau auquel tous nos rêvons pour notre communauté" a t-il clairement expliqué.

Ayant compris la vision de leur candidat, les électeurs n'ont pas manqué de poser leurs différentes préoccupations. Le foncier, le chômage des jeunes, la cherté de la vie sont souvent revenus lors des échanges. Ces populations du 2è arrondissement n'ont eu de cesse de rappeler aux candidats ces préoccupations, qui pour elles, sont quotidiennes. Elles veulent que les solutions soient trouvées. Elles aussi, veulent vivre dignement. L'eau et l'électricité dans leur environnement. "Nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Nous allons faire ce que nous avons à faire en ayant espoir que vous allez nous rendre la pareille" rassure un des potentiels électeurs.

Deux candidats aux législatives ont été présentés lors de cette première rencontre avec les électeurs. Ils s'agit de Baudoin Mouélé et son suppléant Léon Mébiame pour le compte de "Akanda Ville Verte, Ville Intelligente". Ils promettent défendre le foncier, combattre le chômage des jeunes... "Tout homme a besoin d'avoir un espace sécurisé, protégé par la loi. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons vos voix. Une fois à la mairie et au parlement, nous allons défendre vos interêts. Nous allons ensemble nous battre pour trouver des solutions collectives" fait savoir Léon Mébiame en lieu et place de son titulaire empêché.

Reprenant la parole, Jean-Claude Ogouliguendé a indiqué que les questions relatives leur avenir et à leur vie collective représentent la base de la citoyenneté. Pour lui, tout Gabonais, tout Akandais, se doit de s'engager, s'intéresser au développement de notre arrondissement, de la commune, du pays tout entier. "Décider de nous faire confiance c'est faire le choix de l'inclusion !! Décider de voter ICOD, c'est participer, c'est compter pour le développement de sa commune. Décider de voter ICOD c'est donner une chance à la Jeunesse et faire confiance à la sagesse des ainés" conclut-il.

Les électeurs ont été informés qu'ils doivent retirer leur carte d'électeur allant du 15 au 25 août. Aussi, ont-ils été motivés d'aller accomplir leur devoir citoyen, aller voter Jean-Claude Ogouliguendé pour les locales, Baudoin Mouélé et Léon Mébiame pour les législatives, le 26 août 2023. A rappeler que l'ouverture de la causerie politique a été précédée par un tournoi de foot-ball. Les jeunes de la cité ont rivalisé de talents et la meilleure équipe l'a emporté.