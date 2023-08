Ethiopie: Plus de 2 millions de dollars ont été gagnés grâce aux produits que le parc offrait au marché étranger.

Addis Abeba, — La société de développement des parcs industriels de l'état de Sidama a annoncé que le parc industriel de transformation des produits agricoles de Yirgalem a gagné plus de 2,1 millions de dollars grâce aux produits exportés vers le marché étranger au cours du dernier exercice.

Au cours de l'exercice 2015, le parc a exporté de l'huile brute d'avocat, du lait transformé et divers jus aromatisés.

Le directeur adjoint de la société de développement des parcs industriels de l'état de Sidama, Hailu Thetera, a déclaré à l'ENA que le parc produisait divers produits à titre d'essai depuis quatre ans.

Selon Hailu, les investisseurs engagés dans la transformation de l'huile d'avocat et du lait dans le parc ont commencé à fournir des produits aux marchés nationaux et étrangers.

Les investisseurs ont reçu plus de 6 000 tonnes d'avocats d'agriculteurs et d'associations de fournisseurs au cours du dernier exercice et ont produit 295 tonnes de pétrole brut et les ont expédiées sur le marché étranger.

En outre, deux usines de transformation du lait et du miel ont commencé à fournir leurs produits aux marchés locaux et étrangers, a dévoilé Hailu ajoutant que 120 tonnes de jus de fruits aromatisés différents ont été exportés vers le Soudan et le Soudan du Sud, gagnant 288 000 dollars.

Dans le passé, l'usine a économisé 218 000 dollars sur les divers produits de jus aromatisés et le lait transformé qu'elle a fournis au pays en remplaçant les produits importés, a annoncé le directeur adjoint expliquant que le parc a créé des opportunités d'emploi pour 4 500 jeunes au cours de l'exercice.

Le directeur adjoint a déclaré que le parc a créé une connexion de marché pour les 186 000 agriculteurs de la région en organisant des associations de café, d'avocat, de miel, de lait et d'autres produits agricoles.

Il a également expliqué qu'il avait fourni plus de 19 000 tonnes d'huile d'avocat brute et de lait transformé aux marchés locaux et étrangers notant que le parc a fait des activités pour gagner trois millions de dollars au cours du dernier exercice.

Le directeur adjoint a annoncé que 26 investisseurs qui ont enregistré un capital de deux milliards de birr dans le parc ont obtenu l'autorisation de travailler dans divers domaines, tandis que 13 autres nouveaux investisseurs ont obtenu l'autorisation et signé un accord pour commencer à travailler.

Selon les informations obtenues du parc, le parc a gagné plus de 8,5 millions de dollars sur les 1 300 tonnes de produits qu'il a offerts au marché étranger au cours des quatre dernières années.