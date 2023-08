Madagascar: Examens officiels de l'éducation nationale - Le calendrier 2024 déjà connu

A moins d'un mois de la prochaine rentrée scolaire, le calendrier des inscriptions et des examens officiels de l'éducation nationale pour la prochaine année scolaire 2023-2024, est désormais connu.

Ainsi, de source auprès du ministère de l'Education nationale qui en a fait la publication, hier, l'examen du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) se tiendra le mardi 18 juin 2024. Les inscriptions seront ouvertes le 22 janvier 2024 à 8 heures et seront clôturées deux mois plus tard, le 22 mars 2024 à 16 heures. Pour ce qui est du Brevet d'Etudes du premier cycle (BEPC), les épreuves se tiendront toujours sur quatre jours, du 1er au 4 juillet 2024.

Afin de pouvoir y participer, les responsables au sein des établissements scolaires sont tenus d'inscrire leurs élèves à compter du lundi 5 février 2024 et ce, jusqu'au vendredi 5 avril 2024, date de la clôture des inscriptions. S'agissant de deux autres examens officiels de l'éducation nationale, le CAE/EP et le CAP/EP, le calendrier indique la session 2024 du CAE/EP pour les 3 et 4 septembre 2024. Les inscriptions débuteront le 29 avril 2024 et seront clôturées le 12 juillet 2024. Quant aux épreuves du CAP/EP, elles se tiendront les 15 et 16 octobre 2024 et les inscriptions se feront à partir du 29 avril 2024, jusqu'au 12 juillet 2024.