Madagascar: Université d'Antananarivo - Le Pr Jonah Ratsimbazafy reçoit le titre de Docteur Honoris Causa

Il est le plus grand des primatologues de Madagascar et ses qualités sont reconnues bien au-delà de nos frontières.

Le Professeur Jonah Ratsimbazafy a reçu, hier, le titre de Docteur Honoris Causa de l'Université d'Antananarivo. Ce primatologue malgache de renommée internationale, président du Groupe d'Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar (GERP) et non moins haut responsable au sein d'une multitude d'organisations à Madagascar et au niveau international, a ainsi reçu ce titre honorifique, remis par l'Université d'Antananarivo en reconnaissance du travail accompli par cet éminent primatologue dans le domaine de la primatologie et la protection des lémuriens.

Le GERP Madagascar n'a pas manqué de souligner l'abnégation et le courage de ce spécialiste mondialement connu : « Sa passion ardente et son travail pour protéger l'espèce phare de Madagascar décrivent parfaitement cet homme qui, depuis sa jeunesse, a été, est et sera la voix de ceux qui ne peuvent parler, en d'autres termes, les lémuriens et la biodiversité... Ses innombrables contributions dans le domaine de la recherche et les résultats exceptionnels qu'il a obtenus, ainsi que ses actions remarquables en faveur du développement de Madagascar, ont grandement contribué à la justesse de cette distinction ».

Le Pr Jonah Ratsimbazafy, membre de l'Akademia Malagasy, est le premier président africain de l'International Primatological Society (IPS) et est le sixième Malgache à devenir membre de l'Académie Africaine des Sciences (AAS). Il est également le vice-président du « Primate Specialist Group », section Madagascar, et vice-président de l'IUCN SSC Faune Madagascar. Il est, par ailleurs, directeur du « Houston Zoo, Programme Madagascar » et membre du « The World Academic of Sciences » (TWAS).