Madagascar: Fédération multisports - FSGT - 40 techniciens en quête du Brevet d'animateur sportif

Le sport est un droit pour tous et toutes. Ce n'est pas une marchandise. L'Association pour la Sauvegarde et la Protection de l'Enfance (ASPE), section d'Antananarivo, en partenariat avec la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT La Réunion) et l'Association Mizara ny Hay (AMIZAHAY), organise une formation au Brevet d'animateur et d'animatrice sportive pour la petite enfance, du 14 au 19 août, à l'hôtel Soimanga Manakambahiny.

Quarante animateurs bénévoles, issus des clubs et associations d'Antananarivo se sont réunis à cet événement. « L'objectif de la formation est de former les animateurs pour qu'ils soient capables d'aménager et de proposer un environnement favorisant le jeu de l'enfant avec ou sans parents, à partir d'un exemple ou d'une fiche. C'est aussi l'occasion de permettre à l'animateur de laisser à l'enfant la possibilité de s'épanouir et de développer ses compétences motrices, cognitives et affectives à son rythme », a fait savoir Mamy Rakotobe, membre de la FSGT. La formation est dirigée par Jean Pierre Huang et Alexandre Hoareau.