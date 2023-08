Ile Maurice: Drame routier à Pointe-aux-Piments - Pravesh Dulloo laisse un fils de sept ans et Damien Bucktowar venait de perdre son bébé

Encore des familles meurtries après avoir perdu des proches dans des accidents de la route. Une violente collision a eu lieu mardi soir entre deux motocyclistes sur la route principale à Pointe-aux-Piments.

La Pulsar que pilotait Damien Bucktowar et la Yamaha de Pravesh Dulloo se sont percutées frontalement juste avant un virage. L'accident a provoqué un attroupement de quelque 300 personnes et les esprits se sont échauffés. La police et le Service d'aide médicale d'urgence, mandés sur les lieux, se sont retrouvés face à un groupe hostile.

Un policier a mis une entrée à l'effet que sur les lieux de l'accident, il a été agressé par des individus et l'une des lampes torches fluorescentes de la police a été arrachée par la foule hostile. Le médecin urgentiste devait constater le décès de Damien Bucktowar, 25 ans et habitant Triolet. Pravesh Dulloo, 40 ans, un habitant de Morcellement St André, qui respirait encore, a été transporté en ambulance à l'hôpital SSRN, mais son décès a été constaté à son arrivée aux urgences.

Selon la famille Dulloo, au moment du drame, Pravesh, peintre de profession, allait récupérer son épouse, qui travaille dans un hôtel à Pointe-aux-Biches. Il laisse un fils de sept ans et des projets inachevés. Ses proches racontent qu'il avait entrepris une construction à l'étage de la maison de ses parents. «Li ti fini ranzé, ti res zis pou koul dal», relate son neveu.

À Pointe-aux-Piments où réside la belle-mère de Damien Bucktowar, l'émotion est à son comble. Le jeune homme était parti rejoindre des amis dans la région et devait passer chez elle en ce jour de l'Assomption. «Ses amis n'étaient pas là et il avait décidé de rentrer chez lui. C'est là qu'il a fait l'accident», relate Sylvana. Des proches sont venus l'avertir que son gendre avait fait un accident et elle a accouru.

«J'ai vu les deux motocyclistes sur l'asphalte. Ces images me hantent encore. Mon gendre et moi nous étions très proches. Lorsque ma fille et lui avaient des petites disputes de couple, je les conseillais et les encourageais» relate-t-elle. La douleur est d'autant plus intense que le décès de Damien Bucktowar survient deux mois après celui de son bébé, une petite fille, décédée à la naissance.