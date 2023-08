Ile Maurice: Licenciée par MK - Yogita Babboo-Rama saisit la cour industrielle

Sa décision était attendue après sa rencontre avec le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, lundi. Yogita Babboo-Rama avait le choix entre référer son cas au Employment Relations Tribunal (ERT) ou choisir d'autres options.

La présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA) a finalement choisi de saisir la cour industrielle après une rencontre avec la plate-forme commune contre la violation des droits syndicaux et humains.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse au bureau du GSEA à Port-Louis, hier. «L'ERT, c'est uniquement pour ma réintégration. Ce tribunal ne se penchera pas sur les autres problèmes annexes. De plus, ce n'est pas sûr qu'il y aura réintégration car tout dépendra de la décision du juge. Et Air Mauritius (MK) peut faire appel de ce jugement. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers la cour industrielle. Le choix qu'on a fait est équitable pour tous ceux qui m'ont soutenue», explique Yogita Babboo-Rama. La plainte devrait être déposée la semaine prochaine. «Jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelle décision a été prise pour dire à la compagnie qu'elle doit respecter les lois.»

Pour le négociateur syndical Radhakrishna Sadien, la cour industrielle est une cour spécialisée, qui permettra de convoquer toutes les parties, notamment MK et le ministère du Travail. «Nous voulons que ce cas fasse jurisprudence», souligne-t-il. Dans une lettre envoyée au ministère du Travail hier, Yogida Babboo-Rama explique les raisons du non-respect des lois par MK. Elle estime que le rapport du ministère ne révèle pas de nouveaux éléments sur la position de MK et que son licenciement est définitif.

De plus, elle dit avoir pris note de la «uncompromising and obviously non conciliatory approach of Air Mauritius Ltd throughout the progress of my case (...) Air Mauritius does not consider that there is any merit in engaging a constructive discussion with me and intends to maintain its position steadfastly». En ce qu'il s'agit des 15 membres d'équipage non-vaccinés en congé sans solde, Yogita Babboo-Rama fait ressortir que ni le ministère, ni MK, qui tous deux ont les moyens de résoudre cette anomalie, n'ont montré aucune volonté de le faire.