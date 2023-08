Madagascar: Exposition - Tradition orale sur les toiles de Yasmine Fidimalala

La mythologie malgache sera présentée à travers une vingtaine de toiles durant six semaines à l'Hôtel La Terrasse du voyageur Antsiranana, à partir du vendredi 18 août 2023.

Yasmine Fidimalala, proposera « d'un être en esprit aingam-panahy » comme thème. «...Plusieurs nouvelles créations qui ont tous leurs titres et concepts uniques, des titres comme : Le Famadihana, le symbolisme liant la femme et l'eau dans la culture malgache, le symbolisme des zébus dans la culture malgache, des recherches que j'ai effectuées pendant plusieurs années sur les mythes et légendes des Zazavavindrano un peu partout chez quelques ethnies malgaches et qui m'ont inspirée à peindre...», avoue l'artiste.

Cette idée créatrice concrétise davantage la culture malgache. Chaque coup de pinceau conte, expose un récit, déchiffre les énigmes proposées par les aïeux. « Dans mes concepts en tant qu'artiste, je recherche le retour au source, "Fiverenana an-doharano"... je suis continuellement à la recherche d'un retour aux vraies valeurs sacrées et ancestrales malgaches, comme ce qu'on retrouve dans les nombreuses « ohabolana » mais aussi les valeurs comme le sens des « Fady » dans la culture malgache, tous ces sens et essences sacrées de nos traditions que la plupart n'ont pas été transmis à travers les générations, qui sont quelque part perdues car ils ne savent plus qui ils sont...», a-t-elle confié.

À Diego-Suarez, le troisième art pique la curiosité durant ces dix dernières années. Des peintres sortent de leur tanière pour exposer ici et là leurs oeuvres. Cette passion fleurit de plus en plus grâce à des ateliers et expositions effectués par des artistes de renom, des organisations qui stimulent l'inspiration des adolescents. Ceci dément effectivement l'affirmation gratuite de certains, « la peinture, c'est pour les fortunés ». L'art n'a pas de classe sociale ! Il dépend de l'inspiration, de l'émotion, et le sens de la créativité.

Par ailleurs, quoi que l'on dise, la société malgache, depuis des lustres était matriarcale. Yasmine Fidimalala a trouvé le point de jonction entre la pensée de ses devanciers et le féminisme. « Je cherche à inspirer les jeunes femmes malgaches dans mes concepts, je cherche à apporter ma part à l'édifice à ma manière car je partage énormément ce que je fais sur les réseaux sociaux, car je suis convaincu que chaque personne qui sait qui il est vraiment, d'où il vient, une personne qui connaît l'essence sacrée de ses racines, sait ce qu'elle veut et sait exactement où aller et comment mener sa vie dans l'harmonie de ce qu'elle est », tel est son engagement. En somme, la peinture est évidemment un moyen d'expression, elle illustre le chemin emprunté par les ascendants. Les toiles, bien qu'elles soient souvent abstraites, présentent des figures symboliques.