Madagascar: Mine de Mandena - Mise en place d'un espace de concertation

QMM, étant le premier grand investissement minier dans le sud de Madagascar, est attendu comme moteur du développement de la région Anôsy et particulièrement des communes/Communautés directement impactées par l'exploitation.

Cependant, les impacts sur le développement de la région et surtout l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés environnantes ne sont pas encore palpables. A cela s'ajoutent d'autres enjeux à conflits non résolus depuis l'installation de QMM, et qui ont pris de l'ampleur ces derniers mois, engendrant des conflits parfois violents.

Conscients de ces difficultés, les parties prenantes ont sollicité l'intervention de la société civile à travers le mouvement ROHY et la Plateforme Régionale des OSC de la région Anôsy pour dresser l'état des lieux de la situation actuelle et future de la mine de Mandena. Les responsables projettent également d'initier la mise en place d'un espace d'échanges et de concertation entre les acteurs, base de toute prise de décision, de responsabilité, de compréhension commune et d'en sortir des pistes de solutions concertées et réalisables.