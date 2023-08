Madagascar: Fonds routier - Plus de 28 milliards de paiements aux entrepreneurs

Le paiement des entreprises prestataires du Fonds routier se poursuit dans les règles de l'art. Les dossiers réguliers sont payés selon les procédures.

A la date du 15 août 2023, le Trésor public a payé des chèques d'un montant de plus de 28 milliards d'ariary. Plus exactement 28.107.610.624 ariary

Efforts

Ces paiements qui font bien évidemment le bonheur des entrepreneurs prestataires des travaux routiers, entrant dans le cadre du fonds routier, sont les résultats des efforts menés par le gouvernement pour assainir et pour rendre plus efficaces les entretiens routiers. On rappelle, en effet, que suite à l'instruction donnée par le président de la République, Andry Rajoelina, pour l'accélération des paiements, le ministère de l'Economie et des Finances a mis en place un dispositif spécial.

Les dossiers émanant du fonds routier figurent dans la liste autorisée par la Présidence de la République. Le fonds routier, rappelons-le, est l'établissement public, en charge de la collecte des ressources et du financement des travaux routiers. A cet effet, c'est lui qui octroie le visa des contrats passés entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché. Le fonds routier procède aux vérifications de conformité et d'exhaustivité des pièces justificatives de paiement avant de les transmettre au Trésor public.

%

Conformité

Il s'agit, en somme, de parvenir à une meilleure gestion des finances publiques en faisant en sorte que seuls les prestataires qui ont réalisé convenablement les travaux d'entretien routier conformément au cahier des charges soient effectivement payés. La nouvelle méthode de travail a le mérite de garantir que les fonds publics ne soient pas dépensés pour des infrastructures mal entretenues.

Des audits et des descentes sur terrain ont eu lieu ces derniers temps pour ces vérifications de conformité des travaux. L'exécutif s'attèle, par ailleurs, à une sensibilisation des prestataires à réaliser des travaux conformes aux normes exigées. En tout cas, comme les fonds sont disponibles, il n'y a pratiquement aucun problème de paiement, du moment que les travaux sont conformes et que les dossiers sont complets et réguliers.