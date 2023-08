Madagascar: Marché des PPN - Renforcement des régulations dans les régions

Dans la région d'Androy, en réponse aux préoccupations exprimées par les entreprises partenaires, la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC) a récemment effectué une visite au centre de stockage des marchandises.

Cet audit complet a englobé un contrôle minutieux des balances de pesage ainsi qu'une évaluation approfondie des normes appliquées aux produits destinés aux ménages vulnérables et aux établissements scolaires. Cette initiative a été étendue aux districts de Tsihombe et Beloha, où les entreprises sélectionnées ont été décernées des certificats CRS, témoignant de leur adhérence aux régulations en vigueur.

En parallèle, dans la région Ihorombe, un exercice de surveillance a été mené par la DRICC à l'égard des grossistes et des détaillants établis à Ihosy. Cette enquête approfondie, conduite le 7 août dernier, a porté principalement sur les prix pratiqués pour les PPN et les niveaux de stock disponibles pour soutenir la demande du marché. Les chiffres, dans le district d'Ihosy, révèlent que le prix du kapoaka de riz se situe entre 600 et 650 ariary, tandis que le litre d'huile alimentaire en vrac oscille entre 6 600 et 7 000 ariary. De même, le kilo de sucre est évalué autour de 5 000 ariary, tandis que le kilo de farine se situe entre 3 400 et 3 800 ariary.

Croissance

Dans la région de Bongolava, une toute autre approche est en cours, axée sur la stimulation de la production locale. Cette initiative se déploie au sein de coopératives réparties dans 13 communes de la région. En partenariat avec la DRICC Bongolava, le projet IRM se matérialise par la distribution de fertilisants composés de sulfate d'ammonium et de NPK12.4.12. Cette initiative vise à renforcer la production agricole locale, nourrissant ainsi la croissance économique et le bien-être des communautés.

L'engagement continu des autorités régionales dans la surveillance, la réglementation et la promotion des activités liées aux PPN reflète une détermination inébranlable à garantir des normes élevées, une concurrence loyale et un accès équitable aux biens essentiels. En conjuguant ces efforts, les régions visent à édifier un environnement commercial solide et éthique, bénéfique à la fois pour les entreprises et les consommateurs.