Madagascar: Andry Rajoelina - Audience privée avec le Pape François ce jour

Il n'y a pas eu de Conseil des ministres hier. Pour cause, le président Andry Rajoelina a mis le cap sur le Vatican où il sera reçu en audience privée par le Pape François ce jour.

Le chef de l'Etat l'a déjà annoncé durant son déplacement à Antsiranana, le week-end dernier. Selon des informations recueillies auprès de la direction de la Communication et des Relations publiques de la Présidence de la République, il s'agit d'une visite privée durant laquelle le numéro Un d'Iavoloha sera accompagné par son épouse Mialy Rajoelina et ses enfants, ainsi que par la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla.

Le chef de l'Etat aura une rencontre privée avec le Souverain Pontife ce matin. En tant que croyant et fidèle de l'Église catholique romaine, le président de la République souhaiterait, selon nos sources, » se ressourcer spirituellement et porter en prière la vie de la Nation et du peuple Malagasy « . Il serait aussi question d'aborder le renforcement des relations diplomatiques entre Madagascar et le Vatican.

» Tsodrano «

A trois mois du premier tour de l'élection présidentielle et trois semaines, 24 jours pour être précis, avant sa démission s'il décide de se porter candidat à sa propre succession, ce déplacement au Saint-Siège est qualifié de » stratégique » par bon nombre d'observateurs. Andry Rajoelina a-t-il décidé de se rendre à Rome pour demander le soutien de l'Église catholique et solliciter le « tsodrano » (ndlr : la bénédiction) du Pape François ? C'est la question qui se pose. Quoiqu'il en soit, la relation a toujours été au beau fixe entre l'Eglise catholique et l'actuel homme fort du pays, lui-même croyant fidèle du catholicisme.

Voyage éclair

Il convient de souligner que l'entrevue prévue ce matin au Saint-Siège, représente la troisième rencontre officielle entre Andry Rajoelina et le Pape François après celle d'avril 2013, un mois après l'élection du Souverain Pontife, et le face-à-face entre les deux personnalités qui s'est tenu au Palais d'Iavoloha pendant la visite du Pape à Madagascar en septembre 2019.

Selon toujours les informations émanant de la Présidence de la République, durant ce déplacement, le chef de l'Etat rencontrera aussi Monseigneur Miroslaw Wachowski, sous-secrétaire pour les rapports avec les États au sein de l'Etat du Vatican. En cette fin de mandat, le TGV a un programme très chargé, engendré notamment par plusieurs déplacements prévus dans les régions. En effet, cette visite à Rome constitue un voyage éclair car demain 18 août, le chef de l'Etat est attendu à Toliara, dans la capitale de l'Atsimo-Andrefana pour inaugurer plusieurs » zava-bita « .