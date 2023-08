Madagascar: Dama et Eric Manana sur la même scène - Rendez-vous demain soir et ce dimanche après-midi

Dama et Erick Manana, deux grands noms de la musique malgache se retrouveront incessamment sur la même scène pour l'événement « Feo roa, Gitara roa ». Leur public pourra donc les retrouver au CC Esca Antanimena, demain 18 août à partir de 19 h 30 et dimanche prochain à partir de 15 h.

MiRitsoka, l'organisateur de ces deux événements, a expressément prévu deux dates pour l'occasion, pour le plus grand plaisir des deux rois de la fête mais également pour le public qui n'en demandait pas moins. Une autre façon inédite de marquer les 15 ans de cette maison de production.

Dama et Erick Manana en intégralité

Dama et Erick n'ont pas caché leur enthousiasme et leur hâte, à l'idée de retrouver leur complicité d'antan en jouant de nouveau ensemble sur la même scène et de le partager à leurs fans. En effet, ce n'est pas la première fois que Dama et Erick chantent ensemble. Ils ont d'ailleurs à leur actif deux albums retraçant cette collaboration et cette profonde complicité qui date de plus de 10 ans. Il s'agit de Vaonala ou encore Feo roa Gitara Roa...

Les deux compères comptent bien profiter de ces retrouvailles puisque cela fait bien longtemps qu'ils n'ont pas eu l'occasion de monter sur scène, rien que tous les deux. Le public pourra donc profiter pleinement de la compagnie de ces deux grands musiciens et chanteurs, qui sont tous les deux également dotés de talent naturel dans la conquête du public. Aucun autre artiste ne viendra entraver leur complicité légendaire, juste pour cette fois.

Un hommage poignant à Raoul

Erick Manana est en terres malgaches depuis le 10 août dernier pour pouvoir préparer avec le plus grand soin, ces deux grands concerts qui promettent d'être intenses et riches en émotions. Ce concert dévoilera une facette importante de sa carrière, qu'il avoue être précieuse à ses yeux.

En première partie de chaque date, un hommage à Raoul est prévu, durant lequel Erick et Dama feront des solos ou des duos reprenant les chansons du frère aîné de Dama décédé en septembre 2010.

Erick Manana tient à rappeler que c'est Raoul qui avait composé spécialement pour lui, la première chanson qu'il avait interprété alors qu'il montait pour la première fois sur scène en 1974. Il s'agissait du concert de Mahaleo qui avait eu lieu au Centre Culturel Albert Camus Analakely à l'époque.

Mais à part ce petit voyage nostalgique dans le passé, le répertoire du concert promet d'être « très » long et diversifié. Outre leurs propres compositions, ils interpréteront également des chansons de leurs amis. Et pour ajouter du piquant à l'événement, le répertoire du premier concert de demain sera différent de celui de dimanche prochain.

De grands moments en perspective donc. Avis aux mélomanes...