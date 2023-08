Madagascar: Golf-Tournoi inter-îles - Quatorze joueurs défendront les couleurs malgaches

La liste des 14 golfeurs, qui constituent l'équipe malgache au tournoi inter-îles, est dévoilée. Le green de l'International Golf club du Rova à Andakana accueillera cette quatrième édition.

Le tournoi du golf inter-îles précédera les 11e Jeux des Îles qui se dérouleront au pays. Cette discipline a toujours été un sport de démonstration durant ce rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera la quatrième édition tandis que la Grande île l'accueillera pour la première fois au Golf du Rova à Andakana du 22 au 25 août prochain. Le golf figurait initialement parmi les disciplines programmées mais n'a pas été retenu finalement tout comme les autres disciplines.

Cinq pays à savoir Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte et Seychelles se sont engagés pour disputer ce tournoi. « Le golf sera présent aux Jeux des Îles en tant que jeu de démonstration. L'objectif de la Fédération, c'est de le faire participer au développement économique de notre pays », a noté Ranaivo Andrianasolo, lors d'une conférence de presse hier à Andraharo.

En effet, la présentation officielle des membres de l'équipe nationale malgache s'est tenue hier en présence des partenaires de la compétition. En tant que pays hôte, Madagascar aura le droit d'aligner deux équipes mais l'équipe 2 sera hors du classement. Cependant, les joueurs peuvent concourir sur le champ individuel. Les autres îles seront représentées chacune par une équipe composée de six hommes dont un Pro, trois Amateurs et deux Seniors, et deux dames.

Les deux équipes malgaches auront toutes leurs chances de gagner la première place. Les golfeurs qui les composent sont des joueurs retenus à l'issue d'un tournoi de détection et des champions de Madagascar.

L'épreuve s'étalera sur trois jours consécutifs en formule Stroke play. « Le classement individuel sera établi en fonction du meilleur total des trois tours. Il y aura une récompense des meilleurs de chaque catégorie. En cas d'ex aequo pour la première place, le départage se fera comme tel : meilleur dernier tour, meilleur retour, meilleurs trois derniers trous, meilleurs six derniers trous. L'équipe championne sera celle qui aura rendu quatre meilleures cartes sur six par jour plus deux cartes équipes chez les hommes, puis la meilleure carte par jour plus une carte équipe chez les dames », a avancé le directeur technique national, Johary Raveloarison.

La reconnaissance du parcours pour chaque délégation se déroulera ce mardi 22 août. Les choses sérieuses débuteront le mercredi 23 août avec le premier tour. Le dernier tour et la remise des médailles sont prévus se dérouler dans l'après-midi du 25 août.

Manjato Razafy

Les noms des membres des équipes malgaches :

Equipe Mada 1

- Johary Raveloarison (Pro)

- Mathéo Douessy

- Do Woo Kim

- Julien Rasoloarimanana

- Fils Rakotondrafara (Senior)

- Luc Ratsimbazafy (Senior)

- Manitra Ratsimbazafy (Dame)

- Maria Kim (Dame)

Equipe Mada 2

- Jean Baptiste Ramarozatovo (Pro)

- Matteo Rakotofiringa

- Amir Vasta

- Ny Ony Rakotonavahy

- Michel Morizot (Senior)

- Hery Rafidinarivo (Senior)

- Monique Noyon (Dame)

- Holy Gagneux (Dame)