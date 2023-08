Madagascar: Slam national - Les sélections régionales vont bon train

Dans le monde du slam, le microcosme est en euphorie. Les sélections régionales à son épicentre, plusieurs villes ont déjà leur champion pour la tenue de la 14ème édition du slam national.

Si le grand rendez-vous est prévu se tenir du 21 au 30 septembre dans la capitale, les sélections continuent de plus belle. Si Toamasina et Antalaha auront leurs vainqueurs le 19 août, ceux qui représenteront Antsiranana seront connus le 26 août, tandis que Antananarivo aura ses champions le 2 septembre. Pour Toliara, Sambava, Mahajanga, Fianarantsoa, et Antsirabe, les jeux sont faits.

Cette année, Antsirabe sera représentée par Santa et Ratoljah. Disquette et Noe Lardau défendent les couleurs de Fianarantsoa tout comme Paracétamol et Amzu portent celles de Sambava. Pour sa part, Mahajanga se verra avec Vitsika et Akira Oli ainsi que Toliara avec Ckiky et Rai'Art. Pour rappel, le slam national est le plus grand événement de Slam poésie à Madagascar. Il met en confrontation des poètes issus des quatre coins de l'île, mais c'est aussi et avant toute chose, un grand moment de fête et de partage de poésie.