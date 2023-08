Madagascar: Football / Coupe de la CAF - Elgeco Plus veut passer le 2e tour

Le club vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus, est l'unique représentant de la Grande île en compétition africaine cette saison. L'équipe du By-Pass affrontera samedi le Gaborone United.

Cinquièmetentative. Elgeco Plus, le club vainqueur de la coupe de Madagascar saison 2022, a quitté le pays hier après-midi pour disputer le match aller du tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine. L'équipe du By-Pass affrontera le Gaborone United samedi 19 août à 17 heures, heure malgache, au National stadium de Botswana.

La délégation, composée de dix-huit joueurs, outre les dirigeants, débarque ce jour au Botswana, après une escale en Afrique du Sud. Elgeco Plus en est à sa cinquième participation à la coupe de la Caf. «Nous avons toujours atteint le deuxième tour mais nous avons échoué à chaque fois que nous affrontions un club sud-africain.

Cette fois nous allons faire de notre mieux pour assurer ce premier tour puis aller au-delà du deuxième », ambitionne l'entraîneur, Raux Auguste. Elgeco Plus vient de récupérer en début de cette semaine ses pièces maîtresses. Il s'agit des quatre Barea qui sont en regroupement en vue des jeux des îles, en l'occurrence le portier Zakanirina Rakotoasimbola, les deux défenseurs Tantely Antoine Randrianiaina et Jean Martin Rakotonirina, et le milieu Jean Aimé Rakotoarisoa.

Au grand complet

%

«Nous avons eu du mal à fignoler notre stratégie durant leur absence. Tout va bien depuis leur retour. Nous avons renforcé le système défensif et la contre-attaque en plus bien sûr de la condition physique. Six autres de nos éléments ont été aussi sollicités pour former la sélection d'Antananarivo à la coupe du Président mais nous ne pouvions plus les libérer à la veille de matchs capitaux pour nous», confie le coach.

Dans son palmarès, le Gaborone United compte sept titres de champion national et dix sacres en coupe. La délégation malgache sera de retour au pays le lendemain du match aller. Officieusement, en attendant l'autorisation officielle, le match retour est programmé le dimanche 27 août à 21h 30 au stade Barea Mahamasina, compte tenu que ce site accueille en ce moment les compétitions de football et d'athlétisme des Jeux des îles.

En cas de victoire, Elgeco Plus jouera le deuxième tour contre un club sud-africain, le Supersport United FC. Le match aller est prévu entre les 15 et 17 septembre et le retour les 29, 30 septembre ou le 1er octobre. Ce club a remporté trois fois le titre de champion national sud-africain et cinq sacres en coupe.